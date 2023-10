X Factor, fischi del pubblico ai bootcamp: il giudice Dargen sotto attacco, perché Fedez e Dargen D'Amico hanno formato le loro squadre, non senza ricevere qualche fischio e critica dai colleghi: ecco cosa è successo.

Ieri sera – giovedì 5 ottobre – sono andati in scena su Sky Uno i primi Bootcamp dell’edizione 2023 di X Factor. Fedez e Dargen D’Amico hanno scelto le proprie squadre (Ambra Angiolini e Morgan devono aspettare la prossima puntata), portando a termine lo spietato gioco delle sedie. Qualcosa, però, non ha convinto il pubblico: se Fedez aveva a disposizione una squadra molto forte ma ha sbagliato clamorosamente alcune scelte, Dargen si è trovato a selezionare ben pochi talenti interessanti, dando vita ad un team che sui social definiscono come "il più scarso della storia".

Il Bootcamp di Fedez

I Bootcamp sono iniziati con la scelta, da parte dei quattro giudici, di 12 concorrenti: è stata la prima volta nella storia di X Factor. Ma, a ben vedere, il meccanismo non ha funzionato come sperato. Fedez si è ritrovato con tre concorrenti a cui nelle Auditions aveva detto no, spiegando loro (con poco tatto) di esserseli ritrovati in squadra perché nessun altro li voleva. Tra questi c’era anche Alice, cantante dalla voce pazzesca che ha incantato il pubblico con Gli uomini non cambiano, e si è guadagnata anche una standing ovation e un abbraccio da Ambra. Quando è giunto il momento dello switch, però, ha dovuto lasciare la sua sedia alla rapper Asia. Prima di lasciare il palco, Alice ha stupito tutti esibendosi nello stesso brano di Asia, Bang Bang, dimostrando a Fedez di essersi completamente sbagliato: la sua performance ha annientato quella di chi le ha soffiato il posto. Battle rap a parte, sono molti i talenti della squadra di Fedez che si sono distinti. Tra questi, per esempio, Sara, che ha stregato il pubblico con la sua personalissima versione di The House of the Rising Sun. Ma anche gli Astromare, duo di giovanissimi che domina il palco a suon di rock ‘n roll, ma che è stato eliminato clamorosamente per lasciare il posto a Maria. Fortunatamente, anche quest’ultima si è dimostrata all’altezza, con una potenza e un controllo vocale fuori dal comune.

Il Bootcamp di Dargen D’Amico

Non è andata altrettanto bene a Dargen D’Amico. Forse per le sue scelte sbagliate all’inizio della puntata, si è ritrovato a fare i conti con 12 talenti non esattamente entusiasmanti. A distinguersi sono stati soprattutto due concorrenti: Fabrizio, che ha conquistato tutti con il suo inedito, e gli Stunt Pilots, unica vera band di questa squadra. Durante il suo Bootcamp, Dargen si è guadagnato non pochi fischi da parte del pubblico (e dei colleghi) per alcune scelte a dir poco insolite. Come quella di eliminare Gaia, per la quale Morgan ha definito il collega "un pazzo"; ma anche e soprattutto quello di non cedere a nessun altro la sedia occupata da Fabio, che ha letteralmente "massacrato" Caruso di Lucio Dalla.

