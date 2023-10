X-Factor 2023 - Ultimo appuntamento con i Bootcamp, tutte le anticipazioni Tutte le anticipazioni sullìultima puntata del talent musicale di Sky, dedicata ai Bootcamp, seguiranno poi gli Home Visit e infine l'attesissimo Live Show

Giovedì 12 ottobre segna l’ultimo appuntamento con i Bootcamp di X Factor 2023, un’edizione che promette grandi sorprese e talenti di spicco. Dopo che Fedez e Dargen D’Amico hanno completato la loro selezione, questa settimana è il momento di Ambra Angiolini e Morgan. Gli appassionati dello show non vedono l’ora di scoprire chi farà parte dei rispettivi quintetti di concorrenti che accederanno alla successiva fase di selezione, gli Home Visit.

Le anticipazioni della puntata di X Factor

Nell’episodio di giovedì, ogni giudice sarà seduto da solo al tavolo, pronto ad accogliere i 12 componenti della sua squadra. In uno svelato meccanismo inedito, ciascun giudice ha personalmente composto la sua squadra, un evento senza precedenti nella storia di X Factor. Mentre i giudici operativi effettuano le loro scelte, i colleghi non attivi in quel momento potranno commentare comunque le scelte e valutare le prime strategie. Dall’altra parte del tavolo, le cinque ambite sedie da riempire con i concorrenti promossi, con la possibilità di effettuare cambi fino all’ultima esibizione, noti come i temuti e spesso inaspettati "switch."

La conduzione di questo emozionante episodio sarà nelle mani di Francesca Michielin, la guida dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Sarà compito della conduttrice, ex vincitrice del programma, incoraggiare i concorrenti prima delle esibizioni e raccogliere i commenti a caldo una volta eliminati, un momento cruciale che segue l’uscita dal palco.

Cosa succederà dopo i Bootcamp?

Alla fine di questo secondo Bootcamp, previsto per giovedì 12 ottobre, ognuno dei quattro giudici avrà scelto il suo quintetto da portare alle Home Visit. Quest’ultima fase sarà il fulcro dell’episodio del 19 ottobre, l’ultimo passo prima dei Live Show di X Factor 2023, in arrivo dal 26 ottobre, in diretta su Sky e NOW.

L’edizione 2023 di X Factor si preannuncia entusiasmante e ricca di talenti, pronti a conquistare il cuore del pubblico italiano con le loro voci straordinarie e il loro spirito competitivo. Non perdete l’appuntamento con l’episodio del 12 ottobre per scoprire chi riuscirà a superare i Bootcamp e accedere alla fase successiva, gli Home Visit, in un percorso emozionante verso i Live Show.

Dove e quando vedere la puntata

La puntata decisiva degli ultimi Bootcamp di X Factor 2023 andrà in onda giovedì 12 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su NOW. Inoltre, potrete recuperare l’episodio in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand e su Sky Go. Gli appassionati dello spettacolo avranno molteplici modi per godersi l’evento, sia in diretta che in differita.

