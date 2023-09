X-Factor 2023: tutte le anticipazioni dell'ultima puntata delle Audition Tutte le anticipazioni sul talent musicale di Sky Italia più seguito dal pubblico, nella puntata del 28 settembre gli ultimi provini delle Audition

L’atteso ritorno di X-Factor ha conquistato proprio tutti, e gli amanti della musica e del talent show sono pronti per la terza e ultima parte delle famose e seguitissime Audition di X-Factor 2023. Dopo due episodi che ci hanno già regalato momenti di pura emozione e talento, questa puntata promette di essere ancora più sorprendente e appassionante. Prodotta da Fremantle e trasmessa su Sky, X-Factor 2023 si conferma come uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. Ecco tutte le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni della puntata di X-Factor

Nell’episodio in arrivo giovedì 28 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, vedremo ancora una volta aspiranti artisti mettere tutto se stessi in gioco per cercare di conquistare un pass per la fase successiva del programma, i Bootcamp. L’obiettivo degli aspiranti artisti è solo uno, ottenere i tanti desiderati tre consensi da giudici, più severi che mai. Quest’anno sono Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Solo chi supererà questa sfida avrà la possibilità di avanzare nel percorso di X-Factor.

Francesca Michielin, con la sua innata sensibilità artistica, sarà ancora una volta l’anfitriona nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano, il quartier generale delle audizioni di X-Factor 2023. Sarà proprio lei ad accogliere i concorrenti prima che si esibiscano di fronte ai giudici, creando un’atmosfera carica di emozioni e tensione. La terza puntata delle audizioni promette di offrire un mix eclettico di talenti e storie. Gli aspiranti concorrenti provengono da background artistici diversi, alcuni hanno già esperienze musicali alle spalle che hanno plasmato la loro personalità, mentre altri trasformano la loro timidezza in forza espressiva. Ci sono anche persone che hanno fatto scelte radicali nella loro vita, come lasciare il lavoro, per inseguire il sogno della musica.

Nella variegata proposta musicale degli aspiranti, spiccano reinterpretazioni di brani di artisti leggendari come Nina Simone, James Brown ed Amy Winehouse. Ma non mancheranno neanche esibizioni di brani originali che metteranno in mostra l’abilità compositiva dei concorrenti. Inoltre, ci saranno sorprese come una girl band con grandi ambizioni, storie emozionanti e performance che si ispireranno a brani imprevedibili.

Dove e quando vedere la puntata

Dunque, preparatevi a sintonizzarvi su Sky Uno o collegarvi in streaming sulla piattaforma NOW giovedì 28 settembre alle 21:15 per non perdere l’ultima puntata delle audizioni di X-Factor 2023. Questo è l’ultimo appuntamento per scoprire chi riuscirà a conquistare il cuore dei giudici e avanzare nella competizione musicale più seguita e amata di sempre.

