Vittorio Sgarbi, parla la figlia Evelina: “L'ho rivisto oggi, non pensavo fosse così grave”, ma c'è una buona notizia Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la figlia più piccola del critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura ha commentato la situazione in ospedale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Evelina Sgarbi rompe il silenzio. La figlia del critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, infatti, ha parlato per la prima volta delle condizioni del padre – ricoverato in ospedale in uno stato di forte depressione – raccontando la sua visita di questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la giovane non si è nascosta e ha raccontato tutte le sue sensazioni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Vittorio Sgarbi in ospedale: il racconto della figlia Evelina

Nel pomeriggio di oggi giovedì 27 marzo 2025 – come anticipato – Caterina Balivo ha avuto come ospite a La Volta Buona Evelina Sgarbi, che proprio in mattinata è andata a trovare per la prima volta il padre Vittorio al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato e monitorato costantemente. Piemontese classe 2000, la giovane non vedeva il padre da mesi. "Ci siamo visti l’ultima volta a novembre (…) Volevo andare a trovarlo a Capodanno ma non c’è stato modo di mettersi in contatto con lui perché è da mesi che non risponde più al telefono" ha raccontato Evelina, che poi non si è nascosta sulle condizioni di papà Vittorio: "Sta molto male, non pensavo fosse così grave la situazione. Mi ha un po’ scosso vederlo così… Tutti conosciamo la sua vitalità. È stato abbastanza pesante". "È come dicono i giornali (…) In questo momento parla pochissimo, è molto strano" ha ammesso la ragazza, che fortunatamente ha avuto anche una buona notizia: "Anche se oggi è stato lui a volere farsi nutrire".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Caterina Balivo a La Volta Buona

Caterina Balivo ed Evelina hanno poi rivisto l’ospitata di Vittorio Sgarbi insieme alle figlie a Domenica In da Mara Venier. La conduttrice ha anche ricordato l’ultima partecipazione del critico ed ex sottosegretario alla Cultura a La Volta Buona quando, lo scorso dicembre, venne a presentare il suo ultimo libro di natale sull’arte: "È stato nostro ospite e non era di buon umore, questo sì. Però mai nessuno avrebbe pensato a una crisi del genere (…) Tutti noi abbiamo notato che non era il solito Vittorio Sgarbi: non sorrideva, non era allegro, era scocciato… non era lui". Evelina si è detta d’accordo e non ha nascosto la sua sorpresa ("Non mi aspettavo che si arrivasse a questo punto"), però ha voluto togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa sulla famosa e controversa vicenda risalente al 2022 sulla possibilità di partecipare al Grande Fratello, che le costò la furia del padre: "Mi fece molto arrabbiare quello che disse (…) dopo che ho detto di ‘no’ al Grande Fratello non mi ha più pagato gli studi. Mi avevano chiesto di partecipare, era il 2021, ho diversi provini e ne mancava solo uno, poi non me la sono sentita e lui l’ha presa molto male. L’ha presa come un rifiuto al suo mondo. Ci poteva stare, ma si è arrabbiato tantissimo. L’ha vissuta male, io non me la sentivo ma non era per lui. Gli ho detto molto bene, vaffa***o. Poi ci siamo chiariti".

Potrebbe interessarti anche