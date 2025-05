Vieri, la malattia che lo ha messo ko: “18esimo giorno che prendo medicine”. Come sta e il divieto di Costanza Caracciolo L’ex stella dell’Inter sta migliorando dopo il malore accusato alle Maldive, la moglie Costanza svela: “Infezione batterica, per due mesi niente padel”.

Bobo Vieri sta meglio, ma la malattia che lo ha colpito nelle ultime settimane si fa ancora sentire e l’ex stella dell’Inter non è ancora in gran forma. Lo ha svelato lui stesso nel corso di una storia Instagram pubblicata nelle ultime ore, nella quale ha aggiornato i fan sul suo stato di saluto dopo il grande spavento vissuto durante una vacanza alle Maldive che l’ha costretto a rientrare in Italia in fretta e furia.

Vieri, i problemi di salute: "Mai avuto una roba del genere"

Circa tre settimane fa Bobo Vieri e sua moglie Costanza Caracciolo sono partite per un periodo di ferie alle Maldive. Dove essere un modo per staccare la spina dai tanti impegni dell’ex calciatore (ora uomo d’affari di successo e ideatore del Bobo Tv Channel su Twitch), invece si è trasformata ben presto in una vacanza da incubo. Vieri, che era partito dall’Italia con tosse e qualche sintomo influenzale, poche ore dopo essere atterrato alle Maldive ha accusato un malore che l’ha costretto al ricovero in ospedale. Da lì, su consiglio dei medici, l’immediato rientro in Italia e l’inizio delle cure per debellare problemi di natura respiratoria dovuti a un’infezione batterica: "Allora, che giorno è oggi? Questo è il 18esimo giorno che prendo medicine. Sto meglio, ora ho meno tosse. Questa mattina ho fatto anche una passeggiata. Diciamo che gli antibiotici e il cortisone stanno facendo effetto. Se tutto va per il verso giusto dovrei smettere di prendere tutte le medicine lunedì, quando andrò dal medico per vedere come va", ha raccontato Bobo. Che poi si è lasciato andare a un commento sconfortato che chiarisce quanto siano stati duri gli ultimi giorni: "Ma uno può prendere tutto questa roba qua, una mezza polmonite, focolai. Ma che roba è? Mai avuto una roba del genere".

Le parole di Costanza Caracciolo, moglie di Vieri

Anche Costanza Caracciolo, moglie di Bono e madre delle sue due figlie, sui social ha parlato delle condizioni di salute del marito, svelando su Instagram il risultato degli esami a cui Vieri si era sottoposto una volta rientrato in Italia " "Ha avuto o comunque hai in via di miglioramento una polmonite con focalai multipli, data da un’infezione non influenzale ma batterica. Senza entrare nello specifico, adesso è tutto sotto controllo. Stiamo facendo una terapia e siamo in via di ripresa". La brutta notizia per Bobo è che dovrà rinunciare all’attività fisica per diverso tempo, quindi per un po’ dovrà appendere la racchetta da padel al chiodo: "Il medico ha detto che per due mesi non dovresti fare padel", ha svelato l’ex Velina di Striscia la Notizia. Ma l’ex stella dell’Inter non è sembrato totalmente sicuro di assecondare questa direttiva dei medici.

