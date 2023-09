Veronica Gentili, retroscena da Iena su Pier Silvio: “Mi ha lasciata senza fiato” La nuova conduttrice de Le Iene ha raccontato come ha preso la proposta dell'ad Mediaset: "Da una parte c’era la felicità, dall’altra c’erano mille dubbi".

Tra le tante novità della nuova stagione televisiva che ha preso il via a settembre c’è anche un cambio della guardia alla conduzione de Le Iene. La storica trasmissione d’inchiesta di Italia 1 ha detto addio a Belen Rodriguez, che ha lasciato il timone dopo tre edizioni per fare spazio ad una new entry, Veronica Gentili. Quest’ultima è un volto già noto al pubblico di Mediaset: è conosciuta infatti soprattutto per aver condotto per diverse stagioni i talk show di Rete 4 Stasera Italia e Controcorrente. A partire dal 3 ottobre, però, si lancia in un’avventura del tutto nuova, e ha raccontato la sua esperienza in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv.

Veronica Gentili, nuova avventura a Le Iene

In particolare, Veronica Gentili ha raccontato di come si è sentita quando Pier Silvio Berlusconi le ha chiesto di condurre Le Iene, e di come per lei questo cambiamento significhi un vero e proprio salto nel vuoto, visto il diverso tipo di esperienza che ha alle spalle. "Quando Pier Silvio Berlusconi mi ha proposto di diventare la nuova conduttrice de Le Iene sono rimasta senza fiato", ha rivelato il nuovo volto dello show di Italia 1. Sul momento si è sentita "spaesata, sconcertata e lusingata", ma poi ha riflettuto sulla proposta: "Da una parte c’era la felicità per essere stata scelta, dall’altra c’erano mille dubbi, perché era qualcosa di totalmente diverso da tutto ciò che avevo fatto prima. Mi sono presa un po’ di tempo, ne ho parlato con mio padre e con il mio compagno. Alla fine, però, ho deciso di buttarmi. Ed eccomi qui". Veronica Gentili ha dunque accettato il suo nuovo ruolo a Mediaset: "Ho pensato che potesse essere una bella avventura e un modo per mettermi in gioco".

Il racconto della vita privata

Nel corso della sua intervista a DiPiù Tv, a Veronica Gentili è stato chiesto anche qualche dettaglio sulla sua vita privata, che per tutto questo tempo è riuscita a mantenere lontana dai riflettori. La conduttrice non ha però voluto nascondersi, e ha risposto con grande sincerità: "Negli ultimi cinque anni ho lavorato sempre, sette giorni su sette, vacanze e festività comprese. Ho messo il lavoro davanti a tutto, ho rinunciato a tante serate. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Accanto ho una persona che mi ha aiutata e capita. Sì, sono fidanzata da nove anni: lui si chiama Massimo Galimberti e si occupa di cinema, è un consulente editoriale. Per me averlo vicino è fondamentale".

