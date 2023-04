Verissimo, puntata 1 aprile: il ricordo di Califano e il dolore di Ambrosini Anche oggi tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin: Piccolo G e Gianmarco di Amici, Virna Toppi, Susanna Messaggio e Marina Occhiena

Tante emozioni dagli studi di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin e andato in onda nel pomeriggio di sabato 1 aprile su Canale 5. Fra gli ospiti di punta ricordiamo Piccolo G e Gianmarco, che parlano della loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi e dei loro legami amorosi; Massimo Ambrosini e moglie, i quali raccontato la malattia del figlio minore, Alessandro; e ancora Virna Toppi e il marito Nicola, Susanna Messaggio e Marina Occhiena, ex componente dei Ricchi e Poveri che omaggia il suo primo amore, il compianto Franco Califano.

La puntata inizia con gli ultimi due ragazzi eliminati dal serale di Amici, Piccolo G e Gianmarco. Il primo ammette che l’esperienza nella Scuola è stata una lezione di vita, in grado di fargli cambiare prospettive e abbandonare pregiudizi: "Ho capito il duro lavoro che c’è dietro la televisione". Durante l’incontro parla del suo nomignolo e di come è nato al lice e afferma che il termine in parte definisce la sua estetica – "basta guardarmi" – e in parte il fatto di sentirsi un piccolo puntino nel mondo. In seguito si sofferma sul rapporto con Federica, anche lei membro della Scuola di Amici, e dichiara la speranza che presto ciò che li lega possa trasformarsi in amore, con i giusti tempi: "C’è ancora qualcosa tra di noi". È il turno di Gianmarco, che risponde ai commenti di Megan, dopo aver visto un video della settimana scorsa in cui lei era ospite della Toffanin: "Siamo molto diversi ma, come ho detto a lei, cerchiamo di capire quanto lo siamo. Credo ci siano delle somiglianze tra di noi, e credo di esserne innamorato. All’inizio ero incerto, insicuro, ma ora stiamo bene insieme". Megan entra in studio per salutare Gianmarco prima della sua esibizione.

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, e la moglie Paola Angelini, ospiti di Verissimo, raccontano invece la malattia del figlio minore Alessandro: a soli due anni e pochi mesi gli viene diagnosticato il diabete di tipo 1. I due svelano come hanno vissuto la diagnosi, da ritenersi definitiva in quanto i sintomi non possono essere riconducibili ad altre malattie. È seguito un momento di confusione, anche visto che il bambino deve vivere con un sensore nel braccio e un ago nel posteriore collegato a sua volta a una macchina, strumento che permette ai genitori di gestire bene la dose di insulina da iniettare al figlio. I due raccontano il giorno in cui hanno capito che qualcosa non andava: "Continuava a bere e urinare, ma anche a dimagrire". Una volta portato in farmacia per misurare la glicemia, Paola e Alessandro corrono in ospedale e da lì la diagnosi in poche ore. È una malattia curabile ma cronica, e il bambino potrà avere una vita normale ma limitata: oltre ai due aggeggi introdotti nel suo corpo, il piccolo non può correre con i fratelli e fare attività fisica perché va in iperglicemia. Ambrosini racconta inoltre di aver pubblicato su Instagram un video di sensibilizzazione per la ricerca, un modo per raccogliere fondi a favore di Fondazione Diabete e per far sentire un po’ meno sole nel dolore le persone che vivono una situazione difficile. "La vittoria passa attraverso l’accettazione. È un percorso personale", dice l’ex calciatore.

Per la prima volta a Verissimo Virna Toppi, la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, in compagnia del marito Nicola Del Freno, anche lui ballerino. La giovane afferma di essere in dolce attesa e al quinto mese di gravidanza, e poi si sofferma sul giorno in cui ha scoperto di essere diventata una figura così importante nel Teatro milanese: "È stato un grande shock per la mia famiglia. Eravamo a teatro e continuavamo a refreshare la pagina delle email per leggere la comunicazione ufficiale che doveva arrivare di lì a poco". La Toppi parla anche del suo momento di crisi, avvenuto poco dopo aver ottenuto il successo, rivelando il suo bisogno di ritrovare sé stessa in quel periodo. Aveva lasciato tutto a Milano, con un fidanzato, Nicola, che voleva farle la proposta di matrimonio a sua insaputa: "Quando sono tornata, dopo due anni, mi ha detto che non voleva farmela prima della partenza per lasciarmi libera di andare, e quindi ha aspettato che tornassi". La proposta è arrivata in uno chalet in montagna all’insegna del romanticismo e dell’intimità: l’uomo aveva prenotato un ristorante solo per la coppia.

Nel salotto di Verissimo anche Susanna Messaggio, che non solo racconta del primo matrimonio a 18 anni – ai quei tempi le regole erano diverse: "non potevi baciare qualcuno se non lo sposavi" – ma anche del difficile momento attraversato con il secondo marito, Massimo, per la morte della loro piccola Alice, dovuta a un problema cardiocircolatorio. Infine, Marina Occhiena parla del suo primo fidanzato, il compianto Franco Califano, inizialmente produttore dei Ricchi e Poveri, nome da lui scelto per il gruppo, e poi suo grande amore. "Era una persona sensibilissima. Pensa che portava fiori a mia madre e scriveva poesie. Il corteggiamento è partito da lui, anche perché io avevo 17 anni e lui 29, quindi non pensavo a una relazione con lui. Poi lo vedevo come un personaggio troppo in alto per me". Non è mancato poi un omaggio a Franco Gatti e il ricordo alla reunion a Sanremo nel 2020 per chiudere la puntata di Verissimo, il cui prossimo appuntamento è fissato per il 2 aprile, alle 16:30, su Canale 5.

Guida TV

Verissimo Canale 5 16:30

Verissimo La 5 13:00

Verissimo Canale 5 16:30

Verissimo La 5 12:55

Verissimo Canale 5 16:30

Potrebbe interessarti anche