Pierdavide Carone a Verissimo, la rinascita dopo il tumore e la grande sofferenza: “Non potrò avere figli” Ospite di Silvia Toffanin, Pierdavide Carone raccontato a Verissimo il suo periodo buio, che lo ha visto lontano dalle scene per un po', e la sua rinascita.

Anche oggi, 8 marzo 2025, torna l’attesissimo appuntamento con Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che ogni fine settimana accoglie personaggi del mondo dello spettacolo per interviste intense e piene di emozioni. Tra gli ospiti della puntata odierna anche Pierdavide Carone, cantautore italiano, reduce dalla vittoria del talent show Ora o mai più. Tanti gli argomenti discussi nell’intervista, dalle difficoltà affrontate nel corso della vita, il periodo buio dopo Amici (in cui vi partecipò nel 2009) e il percorso di rinascita.

Pierdavide Carone, il periodo buio e il ritorno sul palco

Intervistato da Silvia Toffanin, Pierdavide Carone, in tutta la sua timidezza e fragilità ha parlato delle difficoltà che ha affrontato, poco dopo l’uscita da Amici. Nonostante queste, non ha mai abbandonato la musica: "Sto affrontando il presente di corsa perché avevo fatto scelte di vita artistica più lente. Poi con Ora o mai più ho accelerato. Mi mancava la percezione così ampia della gente, ho sempre fatto musica e non mi sono mai fermato perché mi è sempre servita a tirar fuori le emozioni". Il suo percorso artistico è iniziato con Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, per la quale il cantautore ha speso belle parole: "Ero timidissimo, Maria mi diceva di sciogliermi, ci ho messo due anni ma ce l’ho fatta. Quel programma mi ha dato la possibilità di far ascoltare la mia musica, Maria accorcia le distanze. Io venivo da un piccolo paesino della Puglia e vedevo tutti i cantanti che erano delle grandi città, ma ce l’ho fatta anche io".

Poi, dopo il programma, arriva Lucio Dalla che lo dirige a Sanremo e, dopo dodici giorni Dalla muore: "In quel momento la mia carriera ha subito una battuta d’arresto. Mi sembrava scortese allora andare nelle trasmissioni televisive a parlare solo di lui. Mi sembrava brutto per me ma anche per lui. Poi mi hanno chiamato sempre meno e io pensavo aver perso il treno perché volevo piangere per i fatti miei"

Pierdavide Carone a Verissimo: "Ho scoperto il tumore perché sono ipocondriaco"

Sempre nel corso dell’intervista, Carone ha parlato anche della malattia (il tumore) contro cui ha lottato: "Io sono ipocondriaco quindi avevo visto qualcosa di strano nel mio corpo, sono andato dai medici e hanno scoperto un tumore. Nonostante fosse maligno però avendolo preso presto sono riuscito a salvarmi. Quando l’ho detto a mia mamma lei continuava a piangere e quando andavo in sala operatoria io consolavo lei". Purtroppo, però, c’è stata un’ulteriore notizia che ha causato grande sofferenza in Pierdavide, ovvero, l’impossibilità di diventare padre naturalmente: "Questa è stata una cosa molto difficile da digerire, scoprire che per diventare padre non potrai farlo naturalmente è doloroso, ma l’importante è che ci sia una soluzione e c’è".

