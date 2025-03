Ora o mai più, il gran finale con i brani inediti e due ospiti d'eccezione: chi vince stasera Stasera - 1 marzo - scopriremo chi, tra gli otto artisti in gara, vincerà il talent di Rai 1: in studio anche Gino Castaldo ed Ema Stockholma.

La finale di Ora o mai più è arrivata. Stasera, sabato 1° marzo 2025, la nuova edizione del talent di Rai 1 condotto da Marco Liorni arriva al capolinea e finalmente scopriremo chi vincerà tra gli otto cantanti in gara. Anche questo settimo e ultimo appuntamento, sarà in sfida diretta contro il campione di ascolti C’è Posta Per Te, che la scorsa settimana ha inchiodato alla Tv ben 4.358.000 spettatori, pari a uno share del 29.8%, contro i 1.972.000 (15% di share) del programma del primo canale. Gli abbinamenti degli otto concorrenti, sono sempre gli stessi: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli. Ma questa volta, per il gran finale, ogni artista in gara si cimenterà con dei brani inediti, votati sia dai tutor che dal pubblico e che renderanno la gara sempre più avvincente fino alla proclamazione del vincitore.

Ora o mai più, anticipazioni e ospiti finale: stasera 1° marzo 2025

Ci siamo, questa sera su Rai 1 va in onda la finale di Ora o mai più. L’attesa è per le performance dei brani inediti dei concorrenti, che saranno votati sia dai loro tutor che dal pubblico in studio. Alla valutazione degli otto Maestri, infatti, si aggiungerà anche il voto di cento persone tra i presenti in sala, dato che la puntata non verrà trasmessa in diretta ma, come è stato per la semifinale, si tratta di una registrazione, motivo per cui il voto dei social è stato eliminato.

Per questo gran finale, presenti anche Gino Castaldo ed Ema Stockholma, i padroni di casa di ‘Back2back‘, il programma serale di Rai Radio 2, che commenteranno e assegneranno un bonus da dieci punti a uno solo dei concorrenti. Infine, i voti della serata si sommeranno a quelli della classifica generale e i primi due disputeranno la finalissima con il cavallo di battaglia insieme al tutor di riferimento.

Ora o mai più, i brani inediti degli otto cantanti in finale: Scanu canta ‘Solo con una parola", Carlotta ‘Il bacio’

Come riportato da AllMusicItalia, ecco alcuni dei titoli dei brani inediti che questa sera debutteranno sul palco della finale di Ora o mai più: Valerio Scanu – Solo con una Parola; Pago – Fa che non sia per sempre; Carlotta – Il bacio; Pierdavide Carone – Non ce l’ho con te.

La classifica della sesta puntata di Ora o mai più

Al termine della sesta puntata di Ora o mai più, il primo posto è stato conquistato da Valerio Scanu, seguito da Anonimo Italiano e Antonella Bucci, a pari merito.

Ecco la classifica finale che include i voti delle manche e quelli del pubblico in studio:

