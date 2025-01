Paolo Bonolis, la frecciata a Sonia Bruganelli (e Angelo Madonia) a Verissimo: "Così funziona" Il conduttore, ospite di Silvia Toffanin domenica 19 gennaio 2025, punge la ex e parla del nuovo equilibrio familiare. Cosa ha detto

Da domani torna in onda lo storico game preserale di Canale 5 Avanti un altro e al timone non può che esserci il suo storico conduttore nonchè creatore, ovvero Paolo Bonolis. Alla vigilia dell’atteso ritorno sul piccolo schermo, il conduttore romano fa "tappa" domenica 19 gennaio , nello studio di Verissimo, per una lunga intervista con Silvia Toffanin che, come di consueto, non può che toccare, oltre agli argomenti professionali, anche la sfera della vita privata dell’ospite.

Bonolis si dice non emozionato, ma pieno di adrenalina per questo suo ritorno in video: "Ho una callosità nell’anima che mi impedisce l’emozione ma mi tiene vivo l’entusiasmo, poi questa è una trasmissione talmente imprevedibile che tiene sempre alta l’adrenalina."

La conduttrice tira fuori foto private del suo ospite per raccontare un po’ il suo lungo e fortunato percorso professionale ed esistenziale. Si parte da una foto che lo ritrae bambino. "Sono figlio unico, perché quando nacqui dissero ai miei genitori che la compatibilità sanguigna dei miei avrebbero potuto mettere a rischio la gravidanza". ricorda il conduttore. "Mi padre era di Milano, mia madre a Salerno, sono arrivati a Roma da piccoli e si riparavano dalle bombe durante la guerra sotto il colonnato a San Pietro. Nel 2000 stavo facendo una prima serata in diretta con Mike Bongiorno, ho fatto le prove, sono tornato a casa dai miei, Mike chiamò a casa, rispose mio padre e lo mandò a quel paese perché non ci credeva".

Dice che la cosa più importante che gli hanno insegnato i genitori è il ridere: "Nella vita accadono cose belle e spiacevoli e se ridi le depotenzi".

Poi una foto del periodo di Bim Bum Bam insieme al cane rosa Uan, suo "partner in crime" in quel programma. Segue l’immagine dei due figli maggiori, Stefano e Martina da piccoli, che ora lo hanno reso tre volte nonno.

Ma ovviamente, il cuore dell’intervista si raggiunge quando sul videowall appare una gigantesca immagine che ritrae Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli, felici e sorridenti al tempo del loro matrimonio. Il conduttore guarda la foto e commenta, sbrigativamente: "Questo sono io e l’altra è Sonia e questo è quanto". Impossibile cavarsela così. Silvia Toffanin affonda:" Ma come va? Avete trovato un nuovo equilibrio? State bene?". E arriva la risposta pungente che sembra fare riferimento all’attuale situazione sentimentale della ex moglie che, lasciato Bonolis ora ha al suo fianco il ballerino Angelo Madonia." Ah già", risponde il conduttore , sarcastico: "Me l’avevi detto che qui avremmo parlato di ‘Avanti un altro’"…La conduttrice scoppia a ridere insieme al pubblico e sottolinea "Carina questa battuta", attendendo che l’ospite aggiunga altro, ma il poco che ottiene è: "Così funziona, che ti devo dire? Sic transit gloria mundi. Andiamo avanti".

E avanti c’è una immagine che ritrae Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e i loro tre figli Davide, Adele e Silvia che il conduttore descrive così:" Adele è una ragazza meravigliosa, fa tantissime cose. Davide è un ragazzo di cuore, intelligentissimo e sveltissimo, tutte qualità paterna. E Silvietta è una gioia immensa". Poi dopo un messaggio pieno di affetto del figlio Davide, Bonolis commenta così il nuovo equilibrio familiare: "Nella vita ci sono tante possibilità, ma ci sono delle priorità che per me sono la famiglia, i figli, che vanno preservati da qualunque cosa. Per me è necessario. I miei genitori mi hanno trasmesso questo, io nella famiglia credo molto ma soprattutto credo in quello che la famiglia non deve disperdere, poi le cose possono cambiare, bisogna accettare le trasformazioni ma senza ledere i diritti di chi non ha chiesto di venire al mondo."

