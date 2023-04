Verissimo, Elena Di Cioccio e la sieropositività: "Mi sentivo sporca" Luigi Strangis racconta il dolore per la morte della nonna, Samu promuove "Stranizza d’amuri" con Fiorello e Anna Valle e Giuseppe Zeno parlano di "Luce dei tuoi occhi 2"

L’appuntamento con "Verissimo", il programma condotto da Silvia Toffanin e andato in onda su Canale 5 sabato 8 aprile, si è concluso nel migliore dei modi e con numerosi ospiti a raccontare particolari della propria vita in diretta. Tra questi, Anna Valle e Giuseppe Zeno, Elena Di Cioccio, Samu e tanti altri.

Il recap di "Verissimo" di sabato 8 aprile 2023

Il primo ospite della Toffanin è Samu, il ballerino eliminato nella scorsa puntata di "Amici". Il 18enne parla di Emanuel Lo, il professore della Scuola che più lo ha ispirato perché a livello mentale ed energetico è riuscito a dargli la giusta carica, a spronarlo. Con le ragazze dice di essere timido quando prova qualcosa, ma non si addentra nei dettagli. A questo ci pensa la conduttrice, che gli ricorda la sua cotta per Elena D’Amario. "All’inizio si è creata una situazione di imbarazzo da parte mia, perché non mi aspettavo che ne parlassero in diretta. La stimo tanto, ma mi è passata. Ho un debole per le situazioni impossibili". Arriva in studio Beppe Fiorello, grande amico di Samu che considera un parente stretto. I due promuovono insieme il film "Stranizza d’amuri", attualmente al cinema, che segna il debutto di Samu sul grande schermo.

Anna Valle e Giuseppe Zeno approdano a "Verissimo" per presentare la seconda stagione della fiction "Luce dei tuoi occhi", in onda su Canale 5 dal 12 aprile. "Anna Valle è la più brava attrice con cui abbia mai lavorato che ha la residenza a Vicenza", ironizza l’attore, rivelando anche che fra loro c’è un rapporto di grande confidenza. Dopo aver parlato del loro rapporto con i propri figli e i rispettivi compagni, l’incontro si conclude con le novità sulla fiction: arriva un nuovo personaggio, Petra, interpretato da Francesca Cavallin, che in un primo momento aiuta la protagonista, Emma, nella ricerca della figlia. In seguito, però, ci saranno degli scontri fra le due per via di alcune dinamiche che verranno a crearsi. "Riusciremo a chiudere un cerchio importante: ci sarà la risoluzione del caso nel finale", dice l’attrice.

Luigi Strangis, vincitore dell’edizione di "Amici" del 2021, canta il nuovo singolo "Adamo ed Eva", e poi rivela: "Sono un tipo che da solo sta bene, ma ha i suoi momenti no e quindi ha bisogno di qualcuno al suo fianco. Può essere anche un amico, non per forza una ragazza". Il ragazzo si concentra sulla perdita della nonna: "Con gli 8 mesi passati ad Amici l’ho vissuta poco: lei aveva l’alzheimer, e io sono stato poco tempo in sua compagnia. Sono cresciuto con lei perché i miei genitori lavoravano tanto. Mi accompagnava a scuola, preparava da mangiare ed era sempre pronta a darmi consigli". Dalla Toffanin tocca il tema del bullismo, affermando che l’indifferenza è la migliore arma contro i bulli. "Se non gli dai corda, nessuno ti dice nulla", dichiara. Per quanto riguarda Rudy Zerbi, suo professore ad "Amici", dice che è stato come secondo il padre per lui: "È un uomo giusto. Se deve avere il polso fermo, lo fa, ma non è cattivo".

Elena Di Cioccio fra sieropositività e violenza

Elena Di Cioccio racconta invece della sua sieropositività, scoperta 21 anni fa, dopo il coming out in diretta a "Le Iene". "Non avevo aspettative ed ero pronta a tutto, ma invece ho ricevuto un’ondata di affetto e calore che mi ha resa molto felice. Non avevo paura, ero emozionata in quel momento", afferma l’attrice quando la Toffanin gli chiede le sensazioni da lei provate prima del suo monologo nel programma. L’ospite parla anche della storia scritta nel suo libro "Cattivo sangue", dove scrive dell’infanzia, degli anni della sua dipendenza da sostanze stupefacenti, delle violenze subite e della sua sieropositività: "Ho provato a scrivere a parole le emozioni che ho sentito quel giorno: un’esplosione", svela riferendosi al giorno in cui ha saputo la sua situazione medica. Non offre dettagli sul momento in cui potrebbe essere stata infettata, ma sostiene che in quel periodo si trovava in "una situazione di relazione stabile".

Finita con quest’ultimo, la donna trova sulla sua strada, in un momento di profondo conflitto interiore in cui si sentiva "sporca", un amore tossico, un uomo violento che, una volta scoperta la sua malattia – glielo dice lei per correttezza -, vuole chiamare i numeri in rubrica salvati dalla Di Cioccio per svelare il suo segreto a tutti. Racconta bene, nel suo libro, di quando ha provato a scappare dal suo carnefice e l’uomo l’ha picchiata con una forza estrema, quanto estrema è stata la decisione della madre, morta suicida: "Ero pronta, aveva già provato a togliersi la vita qualche anno prima, e quando ha deciso di rifiutare un sostegno psicologico, dopo il TSO, le ho detto: ‘Non posso stringerti la mano, devo lasciarti andare, altrimenti cado a fondo con te’. Ci siamo lasciate dicendo la verità. Quando è successo di mia madre ero a Roma e mi si è aperta una voragine. Ho capito che non potevo più scappare dalla mia storia".

Michele Cucuzza, reduce dal programma "Back to School", arriva sulle poltrone di Silvia Toffanin e parla del suo ritorno a casa, in Sicilia, dove attualmente lavora come conduttore di un telegiornale regionale, per poi soffermarsi sul suo rapporto con le figlie. Dice di essere un padre affettuoso e di sentirsi ripagato dalle due ragazze, Carlotta e Matilde, perché non perdono occasione di dimostrargli il loro amore, baciandolo e facendo gran parte delle cose belle insieme a lui. Ospiti di "Verissimo" anche Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, unite da una profonda amicizia da circa 12 anni. La Pierelli dice che Eleonora è la sincerità fatta a persone, e le due raccontano di aver passato molte vacanze insieme e di dedicarsi l’un l’altra tanto tempo nella vita, anche in compagnia dei loro rispettivi figli.

Guida TV

Verissimo La 5 13:00

Verissimo Canale 5 16:30

Verissimo La 5 13:01

Verissimo Canale 5 16:30

Potrebbe interessarti anche