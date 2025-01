Verissimo, anticipazioni: Francesca Tocca racconta l'addio ad Amici: "Nessuno era d'accordo" Questo pomeriggio nuova puntata con il Best of del talk di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti anche Rossella Brescia, Sal Da Vinci e Rosita Celentano.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Continuano le puntate Best of di Verissimo – Le Storie. Questo pomeriggio, sabato 4 gennaio 2025, il talk di successo condotto da Silvia Toffanin va in onda su Canale 5 con una nuova puntata che racchiude il meglio delle interviste dell’ultima stagione. La programmazione, realizzata per essere trasmessa durante le festività natalizie, riporta sul piccolo schermo tutte le più belle storie raccontate nel programma dai vari protagonisti che si sono seduti nel salotto della conduttrice e questa volta sarà il turno di Francesca Tocca, Rossella Brescia, Rosita Celentano, Sal Da Vinci e la coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Verissimo – Le Storie, gli ospiti della puntata di oggi (sabato 4 gennaio 2025)

Questo pomeriggio, sabato 4 gennaio 2025, una nuova puntata di Verissimo – Le Storie attende il pubblico di Canale 5. L’appuntamento racchiude alcune delle interviste più belle fatte da Silvia Toffanin nel corso dell’ultima stagione del talk. Sarà l’occasione, quindi, per rivedere Francesca Tocca e il suo emozionante racconto sull’addio ad Amici dopo nove anni: "Non è stata una decisione semplice. L’ho presa perché ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di fermarmi un attimo", aveva svelato la ballerina del talent, spiegando che nessuno, famiglia compresa, era d’accordo con la sua scelta: "Nessuno era d’accordo, nemmeno mia figlia Jasmine che nel crescere ha capito perché trascorressi a lavoro così tante ore".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A Verissimo – Le Storie, spazio anche a Rossella Brescia, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, dopo il periodo complicato vissuto in seguito alla fine della relazione con Luciano Cannito, con cui ha fatto coppia fissa per 20 anni. In studio pure il cantante Sal Da Vinci, autore del brano tormentone Rossetto e caffè, e Rosita Celentano con il ricordo del suo amato cane Morphine. Inoltre, a concludere questa puntata la storia d’amore di una coppia inossidabile e longeva, quella formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, insieme da ben 25 anni.

Dove e quando vederlo

L’appuntamento con Verissimo – Le Storie sarà a partire dalle 16 su Canale 5. Tutti coloro che non riusciranno a vedere la puntata potranno recuperarla attraverso la piattaforma Mediaset Infinity in modalità on demand e in streaming.

Potrebbe interessarti anche