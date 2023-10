Uomini e Donne: Gemma “ruba” dei baci a Maurizio, Tina sbotta: “È assatanata” Nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi il tronista Cristian fa “piazza pulita” tra le corteggiatrici, nuova lite per Manuela

La frequentazione tra Gemma e Maurizio prosegue col freno a mano tirato, ma continua a essere indiscussa protagonista di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi martedì 3 ottobre 2023 del dating show di Maria De Filippi è stata mostrata una nuova esterna tra i due, con la storica dama del programma a caccia di effusioni che ha "rubato" dei baci al cavaliere, il quale è sembrato ancora contenuto (attirando su di sé anche alcune critiche del parterre). Spazio poi alla tronista Manuela, nuovamente al centro di una lite – dopo quella di ieri con Carlo – che ha eliminato, seccata, Gianmarco. Continua anche la sfida a distanza tra Cristian e Brando, con il "fantasma" di Beatriz sempre presente. Il tronista romano ha fatto una vera e propria piazza pulita tra le corteggiatrici, dichiarandosi interessato solo a tre di loro. Scopriamo cos’è successo.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Gemma e Maurizio

A tenere banco nella puntata odierna di Uomini e Donne è stata nuovamente la situazione tra Gemma Galgani e Maurizio. Tra i due c’è indiscutibilmente del tenero, ma il cavaliere è ancora visibilmente frenato dal suo passato. In occasione della nuova esterna, la dama del dating show di Maria De Filippi lo ha portato nel "vialetto degli Innamorati", nel quartiere Garbatella. Gemma è riuscita a strappargli anche qualche bacio, "rubandolo" nel corso della romantica serata. La dama aveva già espresso il suo desiderio, come mostrato poi da Maria De Filippi con il video di un ballo ("Hai delle labbra stupende, mi verrebbe voglia di baciarle"). Tina Cipollari non si contiene di fronte all’ennesimo episodio: "Gemma ti vedo assatanata".

Il comportamento oltremodo composto di Maurizio è costato al cavaliere anche qualche critica da parte del parterre (Marco S. gli ha dato del "manichino", stufo della situazione). Maurizio sarà a Livorno dai figli questa settimana, ma Gemma è già intenzionata a raggiungerlo in Toscana: "La valigia è sempre pronta".

Il Trono classico: nuove esterne

Per quanto riguarda il Trono classico, Manuela è uscita con Gianmarco, ma lo ha subito eliminato mostrandosi anche piuttosto seccata: "Io ti ho detto che sei spavaldo e tu mi hai risposto che in realtà non sei così. Tu non sei così! Tu non sei te stesso!". Spazio poi a Cristian e Brando, con il primo che si è detto interessato solo a tre corteggiatrici, facendo alzare gran parte delle ragazze per lasciare lo studio (dove Virginia non si è neanche presentata") per non far perdere loro del tempo. Il tronista romano è uscito con Valeria, ma sembra soffrire ancora la "concorrenza" a distanza di Brando, il quale nel frattempo è uscito con Raffaella, anche se l’esterna è sembrata più un tentativo di far ingelosire Beatriz.

