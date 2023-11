Unomattina, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla ai ferri corti: l’indiscrezione Secondo alcuni rumors, la situazione dietro alle quinte del programma di Rai 1 non sarebbe tutta rosa e fiori: tra i conduttori non correrebbe buon sangue.

La nuova edizione di Unomattina vede i volti di due conduttori molto amati dai telespettatori: Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Se dall’esterno i due appaiono affiatati, in sintonia ed entrambi sereni nelle vesti di presentatori del programma mattutino, in realtà pare che dietro le quinte la situazione non sia poi così rose e fiori. A mettere la pulce nell’orecchio è il settimanale Oggi, secondo il quale tra i conduttori non correrebbe buon sangue. Vediamo nel dettaglio l’indiscrezione.

Unomattina, cosa succede tra Ossini e Ferolla: l’indiscrezione

E se in onda tutto sembra andare sempre a gonfie vele, è dietro le quinte che la situazione reale, prima o dopo, viene a galla. Secondo le indiscrezioni fornite dal settimanale Oggi, Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini, attuali conduttori di Unomattina, non andrebbero affatto d’accordo al contrario di ciò che appare davanti alle telecamere. I due – secondo il gossip riportato dal magazine – sarebbero protagonisti di alcuni screzi e discussioni.

Ciò che fa più specie dell’indiscrezione, però, non è tanto il disaccordo tra i due conduttori, quanto la difficile situazione vissuta dai collaboratori il cui lavoro pare stia diventando abbastanza complicato proprio a causa dei continui screzi tra i conduttori.

"I due colleghi vivono spesso momenti di reciproca insofferenza, screzi e marette che per i loro collaboratori stanno diventando insostenibili", riporta il settimanale Oggi. Il motivo principale del disaccordo sarebbe da ricondurre alla voglia di entrambi di emergere nel programma, e dunque l’esigenza di dominare "la divisione degli spazi, degli ospiti e delle tematiche".

Insomma, tali indiscrezioni fanno emergere una sorta di competizione poco sana tra i due, poiché come sottolineato da Oggi: "Entrambi agognano a essere al timone del programma e a estendere la loro permanenza in video".

La conduzione condivisa sembrerebbe dunque non essere la condizione adatta per Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, nonostante siano stati molto bravi fino ad ora a non mostrare mai i loro contrasti in video. Il loro presunto rapporto conflittuale, attualmente non confermato ma semplicemente ipotizzato, per ora non ha infatti inficiato in alcun modo il programma e gli ottimi ascolti che sta continuando a registrare.

