Pamela Anderson e Liam Neeson stanno insieme: è scoppiato l'amore grazie a Una pallottola spuntata Galeotto il film remake Una pallottola spuntata: Pamela Anderson e Liam Neeson, protagonisti della pellicola, starebbe insieme anche nella realtà

Pamela Anderson e Liam Neeson sono una coppia, e no, non solo al cinema. Galeotto pare sia stato il loro nuovo film, il remake di Una pallottola spuntata, che li vede fianco a fianco al cinema. A lanciare l’indiscrezione, che sta spiazzando il popolo del web, è stato PEOPLE, a cui una fonte avrebbe rivelato che quella tra i due attori "È una storia d’amore appena nata. È sincera ed è chiaro che sono innamorati l’uno dell’altra".

Pamela Anderson e Liam Neeson sono una coppia anche nella vita vera: baci e sguardi complici

Stando alle indiscrezioni, Liam Neeson, 73 anni, e Pamela Anderson, 58 anni, attualmente "si godono la reciproca compagnia" mentre promuovono la loro nuova commedia, arrivata oggi al cinema. I due attori, entrambi single, avrebbero trovato nell’altro un’anima affine, dopo essersi conosciuti meglio durante le riprese di Una pallottola spuntata. Questa affinità sarebbe, d’altronde, apparsa evidente anche ai tanti che li hanno visti sfilare insieme sui vari red carpet in questi giorni, dove non sono mancati sguardi complici e baci affettuosi.

Alla première newyorkese di Una pallottola spuntata, tenutasi lunedì 28 luglio, entrambe le star hanno anche portato i loro due figli sul red carpet per una foto di gruppo. Altro gesto che a molti sarebbe apparso una prova di questa relazione in corso.

Liam Neeson e gli elogi per Pamela Anderson: "Follemente innamorato"

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme da parte dei diretti interessati su questa storia d’amore. La fonte fa inoltre sapere che non è stato possibile contattare i rappresentanti dei due attori per ottenere un commento sul gossip che sta facendo il giro del mondo. Tuttavia, proprio in un’intervista rilasciata a People, Liam Neeson ha elogiato fortemente la collega Pamela Anderson, dicendo: "Sono follemente innamorato di lei. È semplicemente fantastico lavorare con lei". E ancora: "Non mi stancherò mai di farle i complimenti, a dire il vero. Non ha un ego smisurato. Lei si limita a lavorare. È divertente ed è così facile lavorare con lei."

Dove vedere la trilogia originale in streaming

Non resta che attendere la conferma degli attori. Intanto, sarà possibile vederli fianco a fianco al cinema da oggi 30 luglio. Se, invece, siete interessati a vedere la trilogia originale di Una pallottola spuntata, questa è disponibile in streaming su Netflix, AppleTv+ e Prime Video, previo abbonamento.

