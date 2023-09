Una, Nessuna, Centomila: Fiorella Mannoia rimanda lo show per problemi di salute La cantante è bloccata a letto da un'ernia al disco, e ha annullato il grande concerto all'Arena di Verona: sui social si è scatenata la polemica.

Martedì 26 settembre Rai 2 avrebbe dovuto trasmettere in diretta Una, Nessuna, Centomila, un grande concerto dall’Arena di Verona organizzato dall’omonima associazione che opera contro la violenza sulle donne. Un progetto nato grazie alla direttrice artistica Fiorella Mannoia, che ha riunito su un unico palco numerosi grandi nomi della musica italiana per un grande evento benefico. Nelle scorse ore, però, la cantante ha diffuso un comunicato nel quale annuncia che il concerto sarà rimandato a data da destinarsi a causa di un problema di salute. Da qui la decisione di anticipare la partenza di Belve, in programma proprio dal 26 settembre.

Fiorella Mannoia rimanda Una, Nessuna, Centomila

"Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards", ha scritto Fiorella Mannoia nel suo comunicato. "Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco". A causa di questo problema di salute, Una, Nessuna, Centomila non potrà andare in scena: "I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando". Appuntamento rimandato a data da destinarsi, dunque, per il grande concerto nato con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza di tutta Italia. L’evento andrà in scena probabilmente nel 2024, anche se non è ancora stata stabilita una data certa. Nel frattempo, però, rimane attiva la campagna per la raccolta fondi: dal 24 al 30 settembre è attivo il numero solidale 45586 per donare alla Fondazione Una Nessuna Centomila ETS.

Le polemiche

Nonostante sia legata ad un problema di salute di Fiorella Mannoia, l’improvvisa cancellazione di Una, Nessuna, Centomila ha scatenato una vera e propria bufera sui social, dove migliaia di utenti si dicono indignati per la decisione presa a pochi giorni dalla messa in scena del concerto. Sono in molti, infatti, a lamentarsi per la cancellazione, a causa di una singola persona, di un evento che prevede la presenza di numerosi artisti (benché i biglietti verranno rimborsati o rimarranno utilizzabili per la prossima data). "Ma stiamo scherzando? Gente che ha speso molti soldi in aereo e hotel, e perso eventuali giornate di lavoro per essere lì il 26 settembre, e una settimana prima annullato? Ma il rispetto dov’è finito? Senza parole, è una vergogna", si legge sulla pagina Instagram di Fiorella Mannoia. O ancora:"Mi dispiace per Fiorella e spero si riprenda presto, ma ad una settimana dall’evento si poteva e si doveva trovare una soluzione, per rispetto di chi ha speso soldi per hotel e trasporti (che non verranno rimborsati) ma soprattutto per la causa dell’evento!". Sulla vicenda è intervenuto Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners: "Da mesi stiamo lavorando a questo evento, con una straordinaria risposta da parte del pubblico, che lo ha reso sold out in soli 20 giorni, e la presenza di Fiorella, davanti e dietro le quinte, è a tutti gli effetti imprescindibile. Non possiamo pensare di realizzare lo spettacolo senza di lei, che oltre ad aver coordinato la direzione artistica e musicale di tutto lo show, sarebbe stata protagonista di bellissime collaborazioni musicali con i suoi amici e colleghi".

