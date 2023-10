Un Posto al Sole: Viola e Damiano vogliono uscire allo scoperto, Lara sempre più feroce

Nuova settimana e nuove emozioni per i telespettatori di Un Posto al Sole , dove un nuovo, terribile segreto di Lara verrà alla luce, mentre Viola e Damiano si renderanno conto di non poter più tenere nascosti i loro sentimenti.. Cosa succederà nelle nuove puntate della soap di Rai Tre? Scopriamolo con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 30 ottobre 3 novembre.

Lunedì 30 ottobre

E’tempo di Halloween anche a Palazzo Palladini, dove il piccolo Antonio sta organizzando una festa per l’occasione cercando di coinvolgere tutto il condominio. Sarà l’ennesima occasione di frizione tra Rosa e Viola. Intanto il pediatra di Tommy, leggendo un articolo su Lara si rende conto che i sintomi riscontrati sul bambino potrebbero essere indotti.

Martedì 31 ottobre

Marina, cade ancora una volta nella trappola di Lara decisa a rovinare anche il battesimo di Tommaso. Intanto il pediatra del bambino cerca di mettersi in contatto con Roberto per avvisarlo di quello che ha scoperto. Viola e Damiano non riescono più a tenere il segreto sui loro sentimenti, mentre Rosa è sempre più gelosa.

Mercoledì 1 novembre

Il pediatra di Tommaso parla con Roberto dei suoi sospetti e l’uomo si rende conto che Lara potrebbe essere più pericolosa di quello che credeva. Rosa capisce che deve rassegnarsi: con Damiano non ci sono più speranze per lei. Il poliziotto intanto continua il suo servizio di copertura, sempre più pericoloso.

Giovedì 2 novembre

Il dottor Correale è in grado di confermare a Roberto Ferri che le febbri di Tommy non sono fisiologiche, ma indotte. L’uomo è sconvolto e furioso. Diana si accorge che tra Nunzio e Rossella c’è ben più di un’amicizia, mentre tra Mariella e le gemelle Cirillo nasce una nuova occasione di scontro.

Venerdì 3 novembre

Roberto e Marina elaborano un nuovo piano, che sperano definitivo per liberarsi di Lara. Niko scopre che Manuela si vede con Costabile e la sua reazione appare esagerata mentre Diego conosce meglio Ida. Intanto i rischi per Damiano aumentano ogni ora di più e lui è dilaniato dal dubbio se continuare o provare prima a salvare l’amico d’infanzia.

