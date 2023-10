Un Posto al Sole: Silvia e Giancarlo in difficoltà, Viola in crisi Una coppia sempre meno in sintonia, ma anche i dubbi di Viola, e quelli di Nunzio, senza dimenticare l'eterna guerra tra Roberto, Marina e Lara: cosa succederà

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Nuova settimana e nuove emozioni per i telespettatori di Un Posto al Sole che vedrà una coppia andare in crisi a Palazzo Palladini. Cosa succederà nelle nuove puntate della soap di Rai Tre? Scopriamolo con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 16 al 20 ottobre.

Lunedì 16 ottobre

La convivenza tra Silvia e Giancarlo non decolla. Lui riesce finalmente a conquistare il coinquilino, ma la donna non sembra entusiasta di come stanno andando le cose. Viola non riesce a soffocare i propri sentimenti per Damiano, mentre Clara vuole tenere Edoardo fuori dalla sua vita.

Martedì 17 ottobre

Viola è in difficoltà a gestire il suo rapporto con Damiano e gli impegni famigliari. Eduardo è rimasto ferito dalle parole di Clara e ora è furioso anche con chi gli sta accanto. Raffaele sta per rientrare a Palazzo Palladini ma ad attenderlo troverà nuove grane causate dalle proteste di Roberto Ferri e dalla pignoleria di Otello.

Mercoledì 18 ottobre

Ida esce dall’ospedale e torna a casa da Roberto e Marina, ma tutti e tre sanno che sulla loro serenità incombe ancora la minaccia di Lara. Damiano continua a lavorare per portare dalla sua parte Edoardo. Guido e Mariella affrontano con Bice il discorso relativo al figlio Gerry e al disagio vissuto dal ragazzo per come viene trattato dalla madre. Ma la donna non è disposta ad ascoltare le critiche.

Giovedì 19 ottobre

Mariella e Guido si rendono conto di essersi complicati la vita. Volevano aiutare Gerry e ora il ragazzo conta su di loro, e diventa il terzo incomodo in casa. Damiano fa leva sulla vecchia amicizia che lo lega ad Edoardo e cerca ancora una volta di convincerlo ad uscire dai giri criminali in cui è coinvolto. Lara vuole rivedere Tommy e Roberto e Marina immediatamente sospettano che ci sia qualcosa sotto.

Venerdì 20 ottobre

Roberto è preoccupato che Lara trovi il modo di portargli via per sempre Tommy, mentre Marina accetterebbe qualsiasi cosa pur di sbarazzarsi una volta per tutte di quella donna. L’arrivo di Speranza a casa di Guido e Mariella scuote Gerry dal suo torpore. Rossella vuole parlare con Nunzio del menù del suo matrimonio.

Potrebbe interessarti anche