Un Posto al Sole: Marina rischia la vita, Viola e Damiano a confronto Scopriamo cosa succederà nelle puntate della storica soap di Rai Tre in onda da lunedì 9 a venerdì 14 ottobre

Nuova settimana e nuove emozioni per i telespettatori di Un Posto al Sole che vedrà gli sviluppi della guerra ancora aperta tra Marina, Roberto e Lara, mentre a Palazzo Palladini Giulia inizia a capire che Luca le nasconde qualcosa di importante. Cosa succederà nelle nuove puntate della soap di Rai Tre? Scopriamolo con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 9 al 13 ottobre.

Lunedì 9 ottobre

Lara, ormai fuori controllo e pronta a vendicarsi arriva a mettere in pericolo la vita di Marina. Michele è pronto alle polemiche quando decide di affrontare un argomento divisivo in radio. Mariella è preoccupata per Silvia, messa di fronte a un’iniziativa di Giancarlo che non condivide.

Martedì 10 ottobre

A salvare la vita di Marina è intervenuta Ida, e ora le due donne si ritrovano dalla stessa parte della barricata: contro Lara. Lei ancora però non si è arresa e tenta per l’ennesima volta di rientrare nella vita di Roberto Ferri. Silvia, consigliata da Mariella è pronta ad affrontare Giancarlo, Michele deve affrontare le conseguenze delle sue scelte editoriali in radio.

Mercoledì 11 ottobre

Roberto ha trovato il modo di sbarazzarsi di Lara facendole un’offerta che ha spiazzato tutti e ora attende una risposta. Silvia e Giancarlo vanno a vivere insieme, ma non è facile trovare l’equilibrio con il terzo incomodo Otello. Michele e Filippo si scontrano sulla linea editoriale della radio, mentre Jimmy chiede al padre di passare un po’ più di tempo con la madre Micaela.

Giovedì 12 ottobre

Lara minaccia di rivelare pubblicamente la verità sulla genitorialità del piccolo Tommy e Roberto e Marina discutono sulla prossima mossa per neutralizzarla. Giulia capisce che Luca le sta nascondendo qualcosa e cerca di scoprire cosa. Michele e Filippo continuano a scontrarsi sulla gestione editoriale della radio.

Venerdì 13 ottobre

I sospetti di Giulia crescono ogni giorno di più e la donna è determinata a scoprire quale verità le stia nascondendo Luca De Stantis. Viola e Damiano si incontrano per la prima volta dopo che si sono abbandonati alla passione e ora devono chiarirsi. Bice va da Alberto per parlare del divorzio, mentre guido scopre qualcosa di più su Gerry.

