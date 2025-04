Un Film Minecraft, la follia da “Chicken Jockey”: il trend che sta sconvolgendo i cinema americani e nel mondo Il fenomeno virale made in USA diventa un caso mediatico tra urla in sala, lanci di popcorn e pubblico in fuga: ecco perché sono tutti impazziti per la pellicola.

Dal 3 aprile è disponibile nelle sale di tutto il mondo Un Film Minecraft, l’atteso titolo ispirato al cubettoso videogioco sandbox creato dalla SH svedese Mojang. Nonostante recensioni miste, la pellicola sta sbancando al botteghino e ha superato il grandissimo successo commerciale di Super Mario Bros: Il Film, del 2023. Al momento si parla di oltre un miliardo e mezzo di dollari nei primi dieci giorni di proiezione. Sale gremite di pubblico, però, per una volta non rendono felici i gestori degli impianti. Questo perché Un Film Minecraft porta con sé un trend nato su TikTok e che sta creando grande scompiglio: il "chicken jockey" trend.

Polli e zombie

Galeotta, in questo caso, è una battuta pronunciata da Jack Black (protagonista del film) a un certo punto della pellicola: chicken jockey. Ma che diavolo è? In sostanza si tratta di uno dei mostri più famosi del videogioco, un piccolo zombie a cavallo di un pollo, che nel film se le dà di santa ragione con Jason Momoa. Nulla di particolare, direte voi. E invece no, perché la piccola coppia di creature ha dato vita a veri e propri eventi di isteria di massa, partiti nelle sale americane. In pratica i fan del videogame si ritrovano al cinema per veri e propri momenti di delirio collettivo, con tanto di urla, lancio di popcorn e fragorosi applausi. C’è persino un pazzo che si è portato in sala una gallina viva, che ha alzato sopra la folla issandosi sulle spalle di un altro spettatore! In alcune strutture americane si è arrivati persino al vandalismo, come nel caso del Township Theatre di Washington, nel New Jersey.

America: non è la prima volta

In America e nel Regno Unito il fenomeno è diventato immediatamente virale ed è presto degenerato, tanto che i gestori dei cinema si sono visti costretti a prendere seri provvedimenti, facendo anche intervenire le forze dell’ordine. Non si tratta del primo caso di delirio di massa causato da trend su TikTok. Già nel 2022, in corrispondenza dell’uscita di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, diversi cinema della Gran Bretagna avevano vietato l’ingresso in sala a orde di ragazzi in costume dopo che diverse proiezioni erano state interrotte per urla, schiamazzi e comportamenti inappropriati.

Alcuni cinema hanno iniziato anche a proiettare, prima del film, dei piccoli corti disclaimer, avvisando la clientela di non eccedere in comportamenti inappropriati, pena l’immediata espulsione dalla sala. Uno di questi messaggi ha visto come protagonista lo stesso Jack Black, che è intervenuto con: "Per favore, nessun lancio di popcorn e niente lapislazzuli! E soprattutto niente chicken jockey!" Successivamente è apparso in sala con un piccone giocattolo, per la felicità degli appassionati presenti.

Un modo per uscire "dall’etichetta"

Il quotidiano Guardian ha provato a dare una spiegazione al fenomeno. Nei giovani si tratterebbe di un modo per "uscire dall’etichetta", uno sfogo raggiunto imbrattando spettatori e poltrone dei cinema con bibite e popcorn. Per certi versi un rituale non troppo dissimile da quello che aveva luogo durante le proiezioni del film cult Rocky Horror Picture Show. In quel caso, però, il pubblico si limitava a ballare, cantare e ripetere come mantra battute e slogan della pellicola.

Film Minecraft, Jared Hess dice la sua

Il regista del film, Jared Hess, non ha condannato l’iniziativa e, anzi, sembra aver compreso "lo spirito" dietro al fenomeno dicendosi stupito dell’arrivo della polizia per "del semplice lancio di pop-corn".

Nessun commento, invece, da TikTok stesso, che ha preferito lasciare carta bianca ai gestori dei cinema su come affrontare il problema. Sui social è in ogni caso scoppiata la polemica, con numerose lamentele per proiezioni rovinate e con foto dello stato di devastazione e sporcizia causato.

Il successo di Un Film Minecraft sta comunque dando una discreta boccata d’ossigeno a un’industria che sta ancora cercando di rialzarsi dopo il periodo della pandemia e la concorrenza sempre più pressante dei vari servizi di streaming. Non stupisce, quindi, che, pur di continuare a incassare, diverse strutture abbiano deciso persino di organizzare proiezioni esclusive per i fan, in modo da lasciarli sfogare in libertà.

