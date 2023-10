Un’estate fa, da stasera la nuova serie Sky con Lino Guanciale e Claudia Pandolfi Una fiction tra presente e passato, tra vita e ricordi. Un giallo thriller dai risvolti inaspettati che coinvolgerà fino all’ultimo secondo: anticipazioni.

Arriva questa sera, venerdì 6 ottobre, in prima visione su Sky Atlantic, la nuova serie con Lino Guanciale e Claudia Pandolfi. Un’estate fa sarà composta da 8 episodi suddivisi in 4 puntate assolutamente da non perdere. La serie, tra il giallo e il thriller, vedrà il protagonista immerso in una sorta di viaggio nel tempo e nei ricordi per scoprire la verità su un mistero irrisolto da trent’anni. Ecco qualche anteprima sulla serie.

Un’estate fa: trama della serie

La nuova serie racconta la storia di Elio, un cinquantenne dalla vita apparentemente perfetta, sia nel privato che nella carriera da avvocato. Un giorno, però, la sua vita tranquilla viene improvvisamente scombussolata dal ritrovamento del cadavere di Arianna, una ragazza che lui conosceva, scomparsa ben trent’anni prima.

Elio, molti decenni prima, era stato l’ultimo a vederla, e avendo ora scoperto che la ragazza è morta per omicidio, Elio viene immediatamente considerato come primo indiziato. I due, nel 1990, stavano trascorrendo una vacanza in campeggio con gli amici proprio prima della scomparsa della ragazza.

Elio è profondamente sconvolto per la notizia e in un momento di distrazione rimane vittima di un grave incidente in macchina che gli fa perdere i sensi. Al suo risveglio, Elio si rende conto che tutto è cambiato: si ritrova improvvisamente nel 1990, nell’infermeria del campeggio. Elio ha di nuovo diciotto anni ma ha mantenuto la sua coscienza da adulto, e l’unica cosa che sa è che la giovane Arianna di cui è innamorato presto morirà.

Una serie che vuole omaggiare un’epoca speciale con ricordi indelebili mescolando il giallo al thriller in una storia avvincente e intrigante.

Cast della serie Un’estate fa

Protagonista della serie è Elio, interpretato dal noto attore italiano Lino Guanciale. Accanto a lui troviamo poi un cast d’eccezione che vede la partecipazione di Claudia Pandolfi che interpreta il ruolo di Costanza da adulta. Filippo Scotti nei panni di Elio da giovane; Antonia Fotaras che interpreta Arianna; Nicole Grimaudo nei panni di Isotta; Paolo Pierobon nel ruolo di Zancan. E ancora, Martina Gatti nei panni di Costanza da giovane; Tobia De Angelis nel ruolo di Carlo da giovane e Sofia Lacuitto che interpreta Laura da giovane.

Quando e dove vedere la serie in prima serata

La prima puntata della serie Un’estate fa andrà in onda questa sera, venerdì 6 ottobre, in prima serata su Sky Atlantic alle ore 21.15 circa. La serie sarà in esclusiva solo su Sky e in streaming solo su NOW tv.

