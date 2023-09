Ulisse: il viaggio di Alberto Angela riparte dalle meraviglie di Petra Il 7 settembre torna l'amatissimo programma di divulgazione storica e artistica: la prima tappa è la Giordania, con i suoi tesori archeologici e non solo.

Dopo lo speciale dedicato al padre Piero e la nuova avventura di Noos, Alberto Angela torna finalmente su Rai 1 con il suo storico programma, Ulisse – Il piacere della scoperta. Una nuova stagione che, ancora una volta, ci porta alla scoperta delle meraviglie artistiche e storiche dell’Italia e del mondo, sempre sotto la guida del divulgatore più amato della tv. L’edizione 2023 riparte giovedì 7 settembre, con una serata dedicata alle meraviglie della Giordania e in particolare del sito archeologico di Petra.

Ulisse, le anticipazioni della prima puntata

Per la prima puntata della nuova stagione di Ulisse, Alberto Angela ci accompagna alla scoperta di Petra, l’affascinante e misteriosa città dell’antico regno dei Nabatei. Immersa in un paesaggio mozzafiato e raggiungibile soltanto dopo aver percorso una stretta gola, si giunge di fronte al famoso Tesoro, uno dei siti archeologici più famosi e più particolari al mondo: un monumento scavato interamente nella roccia, circondato dall’antica città. Qui si trovano templi, monumenti funerari, palazzi e case completamente circondati e immersi nella roccia. Ma non è tutto. Alberto Angela ci racconta anche molte altri tesori di un Paese ricco di storia come la Giordania. In particolare, tra le meraviglie naturali c’è senza dubbio il Mar Morto, che con la sua profondità (più di 400 metri sotto il libello del mare) e le sue rive ricoperte di sale è meta di milioni di turisti ogni anno. La Giordania conserva anche siti archeologici di epoca romana: Jerash, l’antica Gerasa, è una delle città romane meglio conservate al mondo, nella quale si trovano per esempio l’arco di Adriano e un piazzale circondato da colonne che ricorda quello di San Pietro, oltre ad un tempio di Artemide e due bellissimi teatri. Il viaggio di Alberto Angela continua nella distesa pietrosa di Um Ar-Asas, dove si trovano resti di un castrum romano trasformato in una città in epoca bizantina, ricca di mosaici. A poi tra i cosiddetti castelli del deserto, tra cui quello di Amra. Ulisse racconta anche le storie di personaggi mitici legati alla Giordania, tra cui il più famoso è certamente Lawrence d’Arabia.

Gli ospiti e dove vedere Ulisse

Per la prima puntata di questa nuova stagione di Ulisse, Alberto Angela ospita il restauratore Franco Sciorilli, che ci racconta il meraviglioso mosaico di Madaba, e l’attore Filippo Timi, che dal teatro antico di Jerash recita una lettera di Seneca a Lucilio. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 settembre in prima serata – a partire dalle 21.25 – su Rai 1. La puntata è visibile anche in streaming su RaiPlay.

