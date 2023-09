Tutto molto bello: Ruffini e Matano (futuri papà) in una notte da leggenda Le cose da sapere sul secondo film da regista di Paolo Ruffini (dopo Fuga di cervelli): trama, cast e dove vederlo stasera in tv e in streaming

Nel film Tutto molto bello, Giuseppe e Antonio (interpretati da Paolo Ruffini e Frank Matano) stanno entrambi aspettando la nascita di un figlio. Ma mentre Giuseppe è tutto concentrato sulla parte organizzativa, Antonio è sereno e spensierato. Il problema nasce quando, allontanandosi dall’ospedale per mangiare qualcosa per pranzo, i due vengono trascinati in un viaggio itinerante che li allontana dalle proprie compagne verso una notte epica ricca di imprevisti e incontri strampalati.

