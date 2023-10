Totti-Ilary, i Rolex tornano a casa, anzi no: la situazione L’intricata vicenda degli orologi scomparsi si risolverà entro domani, almeno in via temporanea: la coppia sarà in banca per metterli in cassetta di sicurezza

Il burrascoso divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi – i cui rapporti sono ancora tesissimi – è stato segnato indubbiamente dalla vicenda a tratti tragicomica della "scomparsa" dei Rolex dell’ex capitano della Roma. A giugno 2022 Totti accusò la moglie di aver rubato i suoi orologi di lusso e, a distanza di quasi un anno e mezzo, la situazione dovrebbe finalmente sbloccarsi. Dopo la sentenza dello scorso agosto (che respinse il ricorso di Ilary), infatti, i Rolex saranno restituiti. Faccenda risolta? Solo in via temporanea, dal momento che gli orologi saranno solo messi in una cassetta di sicurezza comune. Scopriamo tutti i dettagli.

Totti e Ilary: cosa succederà ai Rolex

Dopo il famoso "furto" dei Rolex dello scorso anno in seguito alla separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno dato vita a una vera e propria telenovela riguardo il proprio divorzio tra frecciate più o meno velate e risposte piccate. Se l’ex 10 giallorosso è però tornato sui suoi passi (aveva sottratto delle borse firmate alla moglie per ripicca), la conduttrice si è rifiutata di restituire il maltolto, dichiarando anzi di aver preso "solo" quattro orologi invece che sei o sette.

La sentenza dello scorso agosto non ha però lasciato scelta a Ilary, con il collegio della VII sezione del tribunale civile di Roma che ha respinto il ricorso della showgirl e ha dichiarato gli orologi proprietà comune della coppia. Nessuna "vittoria" dunque per Totti: gli orologi non torneranno a casa, bensì in una cassetta di sicurezza.

Francesco Totti e Ilary Blasi si incontreranno – nonostante, come riportato dal Corriere della Sera, i rapporti tra i due siano ancora tesissimi e comunichino solo "per questioni pratiche che riguardino i tre figli Cristian, Chanel e Isabel" – entro il 6 ottobre per risolvere la faccenda, almeno temporaneamente. La coppia si incontrerà in una banca nel quartiere Eur (dopo l’orario di chiusura, per non attirare occhi indiscreti) per riporre i Rolex in una cassetta di sicurezza comune e cointestata. All’incontro saranno presenti anche il direttore della banca e un esperto convocato dall’ex capitano della Roma per verificare che si tratti degli orologi autentici (ma non è ancora noto il numero). Totti aveva infatti una collezione originale di Rolex del valore di oltre 1 milione di euro composta da almeno 12 esemplari, e riotterrà i sei o sette orologi scomparsi, seppure in una situazione di "condivisione" che sta assumendo i tratti del tragicomico.

Potrebbe interessarti anche