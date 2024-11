Ilary Blasi, Totti scagionato e pronto a rispondere: in arrivo la contro-denuncia? Il retroscena L’ex capitano giallorosso potrebbe rispondere alla denuncia dell’ex moglie per abbandono di minore accusandola di calunnia: sale la tensione pre-divorzio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Francesco Totti passa al contrattacco. Indagato (e scagionato) per abbandono di minore dopo la denuncia da parte di Ilary Blasi, l’ex capitano giallorosso sarebbe pronto a rispondere all’ex moglie accusandola di calunnia. Stando alle parole di una fonte vicina al "pupone" riportate dall’AGI, infatti, Totti potrebbe procedere con una contro-denuncia nei confronti dell’ex letterina. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Francesco Totti: la denuncia di Ilary Blasi

A pochi giorni dall’ultimo incontro nel tribunale di Roma per l’udienza sulla loro separazione che sembrava avere dato segnali di distensione, la tensione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è salita di nuovo vertiginosamente. Alle porte del divorzio (rimangono da definire l’affidamento dei figli e soprattutto l’assegno di mantenimento, che l’ex letterina vorrebbe portare a 18mila euro dai 12.500 della sentenza provvisoria), infatti, Ilary ha deciso di denunciare l’ex marito per un episodio risalente al 26 maggio 2023. Quel giorno l’ex conduttrice de L’Isola dei Famos ha chiamato la Polizia, convinta che Isabel (la terza figlia avuta con l’ex capitano della Roma) fosse stata abbandonata a casa da sola nell’appartamento a Roma nord del padre, dove quest’ultimo vive con Noemi Bocchi. La polizia del commissariato di Ponte Milvio, però, ha assicurato di avere trovato la babysitter con la bambina, confermando la versione di Totti. Stando alle ultime voci, tuttavia, l’ex "dieci" giallorosso non avrebbe mandato giù la questione e avrebbe deciso di passare alla controffensiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Totti verso la contro-denuncia? Cosa succederà

Dopo la denuncia per abbandono di minore da parte di Ilary Blasi, Francesco Totti ha mantenuto il silenzio per non addentrarsi in una situazione già di per sé complicata e, soprattutto, per concordare una risposta sul piano legale insieme al suo avvocato di sempre, Antonio Conte. Secondo un’indiscrezione, infatti, l’ex capitano giallorsso si sarebbe sentito "colpito" dall’attacco dell’ex moglie e avrebbe pensato di rispondere con una contro-denuncia. Stando a un take dell’agenzia AGI da parte di una fonte vicina all’ex attaccante, "Il quadro è chiaro ed evidente e quando dall’altra parte c’è un’accusa falsa, è giusto rispondere".

Guida TV

Potrebbe interessarti anche