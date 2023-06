Totti con Noemi al concerto di Vasco, il cantante preferito di Ilary L’ex calciatore si gode con la nuova fiamma il concerto dell’artista più amato dall’ex moglie

Fonte: tiktok @soles777

Tra i sessantamila e più che sabato sera sono accorsi a godersi il concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, c’era anche Francesco Totti. L’ex calciatore è stato avvistato in tribuna vip e, come ormai consueto, non era da solo. Al suo fianco infatti, c’era la nuova compagna Noemi Bocchi, e con loro anche il cantautore Ultimo.

Tutti e tre si sono goduti i grandi successi di Vasco, cantando a squarciagola le canzoni più famose del rocker emiliano. Proprio come aveva fatto, poco meno di un anno fa, Ilary Blasi, nella memorabile notte di Vasco al Circo Massimo. L’amore per la musica del cantante di Zocca era dunque qualcosa che univa i due coniugi e ora, ovviamente, non sfugge al pubblico il fatto che, un evento così bello e atteso venga vissuto da Totti insieme alla nuova compagna, di cui non è dato sapere il livello di affezione all’opera dell’autore di Vita Spericolata.

Il particolare sulla storia Instagram di Totti che non è sfuggito

Se qualcuno fa notare che, in un’occasione come quella, il pericolo che i due ex coniugi ormai in guerra da mesi era alto, la realtà è che Ilary è in questo momento impegnata nella preparazione dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, tanto da scegliere di essere a Milano proprio mentre a Roma si svolgeva il concerto del suo artista preferito.

Ai più attenti non è sfuggito che nell’unica storia di Instagram pubblicata dal concerto dell’Olimpico sul profilo di Totti, l’ex calciatore, impegnato a intonare insieme a Ultimo "dillo alla Luna", ha messo in bella mostra l’anello simbolo del fidanzamento con la nuova fiamma. Un gioiello il cui gemello è indossato da Noemi, a simboleggiare il reciproco legame. Una sorta di messaggio subliminale, secondo i più velenosi commentatori del web e del naufragio di una delle coppie, fino a pochi mesi f,a più longeva e apparentemente più solida del mondo delle celebrità.

