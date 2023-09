Rocky 1: il film con Stallone che ha aperto la saga iconica sulla boxe Le info e i segreti del primo atto del franchise sull'ascesa del pugile Rocky Balboa: dal cast alla trama, dalle location al ruolo di Sylvester Stallone

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Ritirato dalle scene dopo la morte di Adriana, Rocky torna sul ring per alcuni combattimenti fino all’incontro finale con il campione in carica di pesi massimi. L’occasione perfetta per dimostrare a tutti quanto lui valga. Si tratta di un film su cui Stallone ha sempre puntato molto, facendolo diventare il punto di partenza di una saga colossale, una delle più celebri e amate della storia del cinena.

Guida TV

Southpaw - L'ultima sfida Sky Cinema 2 19:05

Potrebbe interessarti anche