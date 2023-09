Torna il film che esplora la vita del celebre pittore Antonio Ligabue Volevo nascondermi è un film elegante, che nasconde molti segreti dietro la sua realizzazione. Vediamo insieme tutte le scelte più significative del regista ed il cast della pellicola

Antonio Ligabue viene espulso dalla Svizzera e trova rifugio in Italia. Per anni vive in povertà nelle pianure alluvionali del Po, trovando conforto nella sua passione per il disegno e la pittura, per poi essere notato da un critico

