Torna BellaMa’ con Pierluigi Diaco e Roberta Capua: le novità Arriva BellaMa' con una puntata speciale che raccoglie tutte le novità della prossima stagione, partendo dai VIP coinvolti fino ai concorrenti delle due squadre

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

La ripresa del programma è stata quanto mai immediata. La puntata speciale si apre con un omaggio e un sentito pensiero alle vittime del terribile terremoto in Marocco, pur promettendo di regalare agli spettatori un pomeriggio per quanto possibile spensierato. Dopo una serie di news, Diaco da il benvenuto alla collega Roberta Capua. Sembra inoltre, che oltre che cantare e ballare i concorrenti dovranno anche cimentarsi in varie prove manuali. Scopriamo di più.

Gli attesi ritorni

Ovviamente c’è stato anche il tempo per ricordare la puntata conclusiva dell’ultima stagione del programma, che ha segnato la vittoria del talent da parte di Rosa Sorrentino. Che appare come ospite in questa puntata speciale, cantando e ballando la sigla del programma, spiegando che nel corso di questa stagione avrà un ruolo di tutto rilievo, in veste di prima opinionista e prima ballerina del programma. A resistere tra un’edizione e l’altra è anche il celebre Dottor Web, Domenico Restuccia, da sempre esperto delle postazioni social dei programmi TV. Presente anche la band live del programma, che da il benvenuto al nuovo bassista del gruppo, che sostituisce il precedente, poiché con ogni probabilità farà parte dei concorrenti della nascente edizione dello show. Poi è stato il tempo di dare il benvenuto anche alla seconda classificata Raffaella Ruzzini, che è stata vagamente ammonita dal conduttore per aver tentato di fare dei selfie in studio durante la diretta. Fa il suo comeback anche Annalisa Minetti cantautrice che siamo sicuri ci delizierà con la rubrica "Tutti in tuta". Stesso destino per Manuela Villa, che si occuperà di una rubrica sul canto e una su Sanremo. Ritornano dal gruppo dei Boomer anche la storica Carolina, Maria Luisa che realizza un rosario per la conduttrice, e parlando di manifattura Carmela sarà sempre pronta per cucire qualcosa in diretta. E dal gruppo dei giovani: Ritorna Federica, che farà concorrenza a Carmela con il cucito. Torna per un simpatico siparietto anche Rita Forte. Insomma, alla fine sembra che gran parte degli opinionisti, salvo poche eccezioni, tornerà in pianta stabile.

Le novità nel cast

Parlando di cucito, sembra che il mercoledì il programma prevedrà una rubrica speciale dal nome "Taglia e cuci con Guillermo Mariotto. Poi, dopo una rassegna dei casting della scorsa estate, vengono presentati ufficialmente i concorrenti del programma. Tra i più memorabili abbiamo sicuramente i giovani Eli Miglionico e Federico D’Onofrio, tra i due scopriamo subito che il titolare della prossima settimana sarà proprio Eli. Spazio poi ad una coppia di boomer con Ermelinda Guerriero, scelta come titolare, e Maria Grazia Tetti. Nuova coppia di Gen Z confermati con Samuele Aprile e Sofia Carollo, promossa già a titolare. Alla lista si aggiungono le boomer Stefania Panebarco e Mariella Sapienza, scelta come titolare. Segnaliamo anche le Gen Z Alessia Perrella (scelta già come titolare) e Nina Delmirani Petrelli Di notevole talento si presenta anche la nuova opinionista Nicole, bravissima nelle imitazioni.

