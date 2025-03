Antonella Clerici e The Voice nel mirino di Riccardo Cocciante: la bordata dell’ex coach Un noto cantante, volto dello show in passato, ha espresso il suo punto di vista sulle dinamiche televisive che “usano e macellano”: ecco cosa ha detto.

Aspettando la nuova puntata di The Voice Senior, che andrà in onda proprio questa sera venerdì 28 febbraio, l’ex coach del programma Riccardo Cocciante si è raccontato in una lunga intervista durante la quale ha espresso il suo parere (con una leggera vena polemica) in merito alle dinamiche televisive e al perché abbia rifiutato di continuare a partecipare al noto show canoro, attualmente condotto da Antonella Clerici: ecco le sue parole.

Riccardo Cocciante, perché ha lasciato The Voice: le sue parole

Le ultime edizioni del format The Voice, condotto da Antonella Clerici, hanno visto tra i coach Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè. Su quelle poltrone si sono però alternati diversi volti noti nel corso degli anni, tra i quali anche il cantante Riccardo Cocciante, coach durante la prima edizione italiana del 2013. Ad un certo punto, però, l’artista ha deciso di lasciare lo show e il motivo di questa scelta è stato rivelato proprio dal diretto interessato in una recente intervista al Corriere della Sera.

"Le partecipazioni televisive ti fanno entrare in una macchina che ti usa e ti macella. Diventa più importante quello che si fa e non quello che si è. L’apparire oggi sembra più forte della produzione musicale", ha sottolineato il colosso della musica spiegando perché non sia particolarmente avvezzo alla partecipazione a programmi televisivi, The Voice compreso.

Un punto divista che ha portato il cantante a partecipare anche al Festival di Sanremo una sola volta, più precisamente nel 1991 con il brano della vittoria Se stiamo insieme. "Ho detto subito dopo la vittoria che non ci sarei tornato perché non mi piace ripetere le esperienze. Per lo stesso motivo non sono tornato a The Voice", ha quindi ribadito Cocciante.

The Voice Senior, cosa vedremo stasera

Al di là del personale punto di vista di Riccardo Cocciante, il format The Voice va in onda in Italia dal 2013 e, dopo un periodo un po’ in sordina, ha ricevuto anche una grande promozione passando da Rai2 a Rai1. Questa sera, assisteremo proprio a una nuova puntata di The Voice Senior, attualmente condotto da Antonella Clerici. Grande musica e divertimento con le "Blind Auditions", ovvero le audizioni al buio durante le quali i giudici dovranno decidere se girarsi o meno soltanto sulla base di ciò che sentiranno. Anche questa sera assisteremo quindi alle meravigliose performance dei concorrenti, categoricamente Over 60. Un fantastico viaggio nella tradizione canora italiana e internazionale al quale si aggiungerà, come sempre, il racconto personale della vita dei concorrenti.

