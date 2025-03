Disney Plus, film e serie tv in uscita ad aprile 2025: tornano Spiderman e il capolavoro di James Cameron 'The Abyss' Un mix di serie animate per tutta la famiglia e film attesi: ecco cosa ci riserva il catalogo Disney+ ad aprile 2025. Scopri cosa non farti proprio scappare.

Con l’arrivo di aprile 2025, Disney+ si prepara ad arricchire il suo catalogo con una serie di nuove uscite che sapranno conquistare spettatori di tutte le età. Tra serie animate per i più piccoli e film attesi dai fan, ecco una panoramica delle principali novità in arrivo sulla piattaforma.

Serie TV in arrivo ad aprile su Disney+

Tra le serie animate che faranno il loro debutto o torneranno con nuove stagioni, troviamo titoli adatti a tutta la famiglia. RoboGobo è una nuova serie che promette avventure emozionanti con protagonisti robot dalle capacità sorprendenti. Per gli amanti dei musical, Kindergarten: The Musical offrirà un mix di canzoni coinvolgenti e storie divertenti ambientate in un asilo molto speciale.

Torna anche l’amatissima serie Marvel’s Spidey and his Amazing Friends, che segue le avventure di Spider-Man e dei suoi amici eroi in missioni sempre più spettacolari. I più piccoli potranno inoltre divertirsi con SuperKitties, una serie animata che racconta le avventure di gattini con poteri straordinari, e con Big City Greens, che continua a raccontare le peripezie della famiglia Green in una grande città.

A completare l’offerta per i più giovani, arrivano nuovi episodi di Mickey Mouse Funhouse, dove Topolino e i suoi amici vivono magiche avventure, e di Chibi Tiny Tales: Shorts, una raccolta di cortometraggi con versioni stilizzate dei personaggi più amati del mondo Disney.

Film in uscita ad aprile su Disney Plus

Sul fronte dei film, aprile porta con sé un’uscita molto attesa dagli appassionati di cinema: The Abyss 4K. Il celebre film di fantascienza di James Cameron torna in una versione rimasterizzata in altissima definizione, pronta a far rivivere tutta la tensione e l’emozione dell’originale con una qualità visiva senza precedenti.

Un’altra novità è Not just a Goof, un film dedicato a uno dei personaggi più amati di casa Disney: Pippo. Questa nuova avventura esplorerà lati inediti e divertenti del suo carattere, offrendo momenti di puro intrattenimento per tutta la famiglia.

Con questo ricco catalogo di nuove uscite, aprile 2025 si preannuncia un mese imperdibile per gli abbonati a Disney+. Che si tratti di serie animate o di film iconici, l’offerta della piattaforma continua a sorprendere e ad appassionare il pubblico di tutte le età.

