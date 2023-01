Tg2: gaffe della giornalista che colloca Bari in Umbria Non è passato inosservato il lapsus geografico della professionista Rai. La clip della papera di Carlotta Balena è infatti diventata virale

Fonte: screenshot dal Tg2

Gaffe della giornalista di Tg2 Carlotta Balena. Lunedì 3 gennaio, durante l’edizione delle 13:00, saluta la collega in studio con un «Buon pomeriggio da Bari, in Umbria», scivolone geografico che non passa inosservato e il video della papera diventa subito virale sui social.

Tg2 del 3 gennaio: la gaffe di Carlotta Balena

Appena la collega Chiara Lico le cede la linea dallo studio, Carlotta Balena la saluta con la frase di rito «Buon pomeriggio da Bari», ma sono le parole successive a causare l’ilarità degli spettatori. La giornalista infatti prosegue con: «l’inverno non ne vuole sapere di arrivare in Umbria», un lapsus geografico che sposta idealmente il capoluogo pugliese un po’ più a Nord. Ignara dell’errore, Balena prosegue con il servizio dedicato alle temperature eccezionalmente alte per il mese di gennaio. Si riscatta poi in chiusura, quando restituisce la linea con «Insomma, una lunga, lunghissima, primavera per la Puglia, che persiste ormai da venti giorni. Da Bari è tutto».

La papera della giornalista però intanto non passa inosservata e al clip della frase d’apertura viene presto postata su Twitter. Da qui diventa virale e diversi sono i commenti di utenti social che riprendono con ironia Balena. Uno recita ad esempio «Quella alle spalle è Gubbio sul mare». Come mostra la risposta del pubblico, si tratta tuttavia di una gaffe perdonabile, al pari di quella fatta appena qualche settimana prima dal collega del TGR Molise. Qui il meteo reporter Luca Ciceroni non si è accorto di aver ricevuto la linea dallo studio e per alcuni attimi ha intrattenuto gli spettatori con il racconto della sua giornata. Le sue parole, probabilmente rivolte in origine al cameramen che aveva di fronte, sono state così ascoltate anche dagli spettatori a casa.

Potrebbe interessarti anche