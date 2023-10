Terra Amara: Fekeli scopre il segreto di Fikret Fekeli costringe il finto nipote a dirgli al verità e la famiglia Yaman viene travolta da un nuovo scandalo. Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate

Nuovi colpi di scena a Cukurova nelle puntate della settimana da lunedì 23 a sabato 28 ottobre di Terra Amara. Nei prossimi episodi della soap turca di Canale 5 vedremo che la vera identità di Fikret verrà svelata e sugli Yaman arriverà una nuova minaccia.

Lunedì 23 ottobre

Fekeli e Fikret cercano in tutti i modi di consolare Mujgan sconvolta dall’aver scoperto che Behice ha ucciso Hunkar e per il successivo suicidio. Demir organizza una conferenza stampa per ringraziare Zuleyha.

Martedì 24 ottobre

Mujgan è disperata e non ne può più delle chiacchiere di Cukurova perciò decide di trasferirsi in città a Istanbul, ma anche lì non trova la tranquillità per riprendersi dai terribili fatti accaduti. Per fortuna al suo fianco rimane Fikret che cerca di sostenerla e farle coraggio.

Mercoledì 25 ottobre

Sevda accusa un dolore e Zuleyha l’accompagna in ospedale dove di loro si occupa Umit. Per ringraziarla e darle il benvenuto a Cukurova decide di invitare a cena la dottoressa. Intanto Mujgan si sente in colpa per le malefatte della zia ma Friket cerca di farle capire che non ne ha motivo.

Giovedì 26 ottobre

Demir scopre che la moglie ha invitato la sua amante Umit a cena per ringraziarla del soccorso prestato a Sevda. L’imbarazzo è tanto ma l’uomo cerca di nasconderlo. Sevda però capisce tutto e va dalla dottoressa a parlare della situazione.

Venerdì 27 ottobre

Fikret va al caseificio degli Yaman per sabotarlo e mentre sta versando il latte viene sorpreso da Fekeli che gli chiede spiegazioni. Il ragazzo gli svela di non essere suo nipote ma il figlio illegittimo di Adnan senior, il fratellastro di Demir. Ed è arrivato a Cukurova proprio per vendicarsi di lui.

Sabato 28 ottobre

Una lettera anonima elenca le malefatte del padre di Demir, compreso che avrebbe un figlio segreto. Mujgan e Umit vanno a cena insieme, ma quando la dottoressa torna a casa trova Fikret ubriaco e disperato. Zuleyha indaga sulla lettera anonima e trova Sesma una ex dipendente della tenuta che lo Yaman senior avrebbe messo incinta e abbandonata.

