Temptation Island, Jenny e Tony sono la seconda coppia e i social sentono già aria di meme: “Ma è uno scherzo?” Ieri sera il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha presentato altri due concorrenti e le parole di lui sono già diventate virali: lo sfottò del pubblico

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Manca poco più di una settimana all’inizio di Temptation Island 2024 e il reality show dell’estate di Canale 5 sta prendendo forma. Stasera andrà in onda la finale de L’Isola dei Famosi, che lascerà poi spazio – da giovedì 13 giugno 2024 – a coppie, tentatori e tentatrici, falò di confronto e "viaggi nei sentimenti" guidati da Filippo Bisciglia. L’attesa cresce e i profili social di Temptation Island stanno già iniziando a condividere i primi filmati di presentazione delle coppie che prenderanno parte alla 12esima edizione dello show. Dopo Siria e Matteo, ieri sera è stata annunciata la seconda coppia composta da Jenny e Tony e il pubblico ha già sentito "aria" di meme. Scopriamo chi sono e tutti i dettagli.

Temptation Island 2024, la seconda coppia: chi sono Jenny e Tony

Dopo la presentazione di Siria Pingo e Matteo Vitali, nella serata di ieri i profili social ufficiali di Temptation Island hanno rivelato la seconda coppia che parteciperà all’edizione 2024, al via il prossimo 13 giugno su Canale 5: Jenny e Tony.

"Sono Jenny, ho 26 anni, vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Scrivo a Temptation Island per un motivo preciso" ha esordito la ragazza, spiegando di essere arrivata alla decisione di contattare il reality di Filippo Bisciglia per problemi di gelosia: "Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui come lavoro fa il dj, quindi è sempre in giro, è circondato da ragazze. Per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti tre ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte e tre". Qualcosa sarebbe poi scattato: "Un giorno una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto cosa come ‘che bel cul***to’ alle sue foto".

"Così però mi fa sembrare un mostro, io sono una persona buona invece" si è difeso Tony con un sorriso malizioso, arrampicandosi un po’ sui vetri alla ricerca di una scusa: "Non sono stato io, non l’ho scritto io. In quel caso mi hanno hackerato il profilo".

La reazione dei social

Se Siria e Matteo avevano più che altro fatto discutere, la nuova coppia di Temptation Island composta da Jenny e Tony sembra destinata a fare divertire. Le parole pseudo-complottiste di lui sono già diventate virali sui social, che hanno già sentito profumo di meme con questi nuovi concorrenti. "Mi ricorda vagamente il ‘c’ho la malattia delle donne’", "Questi regaleranno emozioni super trash me lo sento", "Ma è uno scherzo?", "Sento che ci regalerai immense gioie", "Sto volando" tra i commenti con l’hype più alto. Non pochi, inoltre, hanno fatto notare la presenza fisica non proprio aitante dell’uomo per essere "circondato sempre da donne" come sostenuto da Jenny, sottolineando la cosa divertiti: "Dall’inquadratura mi aspettavo uno alto 2 metri", "Ma in che senso quello è Tony? Io non gli darei nemmeno le chiavi della cassetta della posta", "E questo tradirebbe pure?", "E noi che ci aspettavamo un gran figo", "Lei: una Dea. Lui: Lord Farquaad".

