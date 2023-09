Temptation Island, sfogo infuocato di Greta Rossetti contro Perla Continua il duro scontro social tra le due protagoniste dell’ultima edizione del reality. L’ex tentatrice sbotta su TikTok e muove importanti accuse.

Tempation Island è finito ormai da un po’ di tempo, ma le polemiche tra i protagonisti dell’ultima edizione proprio non sembrano volersi placare. Al centro del gossip troviamo nuovamente Perla Vatiero, che aveva partecipato in coppia con il fidanzato, e Greta Rossetti, che aveva partecipato come tentatrice uscendo poi dal programma con quello che, ora, è proprio l’ex fidanzato di Perla. Tra le due non corre buon sangue e lo scontro social continua imperterrito. Greta ha ricevuto molte critiche dal web e ora ha deciso di intervenire di nuovo con un lungo sfogo con tanto di parole al vetriolo dirette proprio a Perla. Ecco cosa sta accadendo.

Greta minaccia Perla di mostrare i suoi messaggi

Uno scontro online decisamente infuocato che sembra andare sempre peggio. Ma dopo le ennesime critiche ricevute dai tanti utenti del web, l’ex tentatrice Greta Rossetti ha deciso di sfogarsi apertamente in un lungo discorso pubblicato sulla piattaforma TikTok. La Rossetti non ci è andata leggera e ha subito minacciato Perla di rendere pubblici i messaggi che le ha inviato.

"Io sono quella che sono in privato e in pubblico, lei no. Ci supportate con tanto amore ogni giorno e voi meritate la verità. Io sono stanca e ora inizierò a pubblicare tutti gli screenshot dei messaggi così vi rendete conto con chi ho a che fare io", ha affermato Greta prima di lasciarsi andare al lungo sfogo.

Lo sfogo di Greta contro Perla: "In privato sei una vipera"

"Il vero problema è che voi non vivete la mia vita privata e non vedete chi è lei in realtà. Facile fare le vittime online quando poi in privato sei una vipera – ha continuato l’ex tentatrice su TikTok – Accusate me di hype, ma io sui social ci lavoravo anche prima della tv. Lei è spuntata a fare TikTok parlando di me solo dopo aver fatto il programma. Siete tutte accecate dalle sue lacrime da coccodrillo e lo capisco, ma non sono la persona che volete far credere e incomincio a essere un po’ stanca".

Ricordiamo che lo scontro era iniziato proprio con un video TikTok di Greta intitolato "Passa la sua ex", una frase che ovviamente non poteva che ricondurre a Perla. A quel punto, la diretta interessata le aveva risposto apertamente scatenando anche le forti critiche dei suoi fan nei confronti di Greta.

Lo sfogo dell’ex tentatrice sui social è infatti proseguito tirando in ballo proprio il momento in cui lo scontro è iniziato. "Ho fatto un TikTok che mi faceva molto ridere e che per inciso usano tutte per parlare male delle ex. Era generico, era goliardico e non ho mai avuto paura a dire pubblicamente che Perla per me non è brutta. Ma a voi fa più comodo credere che io sia la cattiva della storia. lo rispondo e sono pronta a scommettere che se voi foste state al mio posto, avreste fatto anche di peggio, considerando tutto quello che io sto subendo in privato senza fare scandalo in pubblico. Ma la realtà è che io dall’altra parte non ho una persona che vuole giocare pulito e io al suo gioco non sono disposta a starci quindi scopriamo tutti gli altarini senza paure", ha sottolineato Greta.

E, ovviamente, come ogni scontro social che si rispetti, lo sfogo è terminato con una nuova frecciata diretta a Perla: "Prima o poi tanto uscirà fuori la persona che è e vi renderete conto che non è così santa, casta e pura come immaginate. lo purtroppo ho questo brutto vizio di essere autentica. Se ho qualcosa da dire la dico senza paura delle conseguenze".

Come proseguirà la querelle tra le due donne? Lo scopriremo nella prossima puntata di quella che ormai sembra essere una vera soap.

