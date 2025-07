Temptation Island, il retroscena su Marco e Denise: "Tre mesi a Ibiza e lei a casa: ha colto la palla al balzo" Un retroscena ribalta la prospettiva e le critiche sul percorso di una delle coppie che ha partecipato al "viaggio nei sentimenti" di Canale 5

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Un clamoroso retroscena cambia di molto la prospettiva con cui il pubblico a casa ha seguito le vicende di una delle coppie che ha partecipato a Temptation Island e che è uscita separata, dopo il falò di confronto, nella puntata di mercoledì 23 luglio.

Stiamo parlando della coppia formata da Marco e Denise. Arrivati al programma dopo che la ragazza aveva saputo di un tradimento del fidanzato e perso la fiducia in lui, nel resort delle fidanzate Denise si è molto avvicinata al tentatore più ammirato di questa edizione del "viaggio nei sentimenti" dell’estate di canale 5, Flavio Ubirti. Quello che ha fatto scatenare la rabbia di Marco però, non è stato tanto il flirt con il single, quanto il continuo ribadire da parte di Denise, della mancanze subite nel suo rapporto, del fatto che Flavio, a 24 anni, le sembrasse molto più maturo del suo fidanzato alla stessa età. Al falò di confronto, davanti a Filippo Bisciglia, nonostante il finale abbraccio tra lacrime e baci, Marco ha deciso di tornare a casa da solo perchè la fidanzata, a suo dire, lo aveva umiliato troppo. E la maggior parte del pubblico ha dato ragione a Marco. Ora però, spunta un retroscena clamoroso che riguarda la coppia e cambia molte carte in tavola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Temptation Island, il retroscena su Marco e Denise

Quando Denise parlava genericamente di "mancanze" di Marco, molti sui social si chiedevano in cosa consistessero questa mancanze e dando addosso alla ragazza. Un’amica di Denise, sui suoi social svela uno scenario diverso.

"Ci sono delle cose che voi non conoscete giustamente della dinamica di una coppia", ha scritto la ragazza. "Denise ha sempre sopportato di tutto durante la loro relazione, anche il fatto che Marco partiva per Ibiza per tre mesi lasciandola a casa con dei malesseri gravi. "Lei ha fatto addirittura una sorpresa per andare a Ibiza e lui non è stato contento. Bisognerebbe anche riconoscere tutto quello che Denise ha fatto emotivamente e professionalmente per farlo crescere." E conclude ipotizzando che l’intenzione del ragazzo fosse quella di lasciare la fidanzata. Secondo quanto riportato dal Sussidiario.it scrive l’Amica di Denise: "A rivedere quello che è stato il programma, a valutare le reazioni di Marco molto eclatanti e magari come molti pensano, e purtroppo lo penso anche io, se è vero che si sono lasciati magari è stata una scusa per cogliere una palla al balzo".

Dichiarazioni e retroscena che cambiano totalmente la prospettiva e l’idea che aveva potuto farsi il pubblico seguendo i due fidanzati a Temptation Island: ma si sono davvero lasciati? Questo per ora non lo sappiamo.

Potrebbe interessarti anche