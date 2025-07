Temptation Island, quando finisce e la scelta sulla puntata ‘Un mese dopo’: date e calendario Si avvicina sempre di più la conclusione di questa scoppiettante edizione: ecco allora qualche dettaglio in più sui prossimi imperdibili appuntamenti.

Puntata dopo puntata, si avvicina sempre di più la fine di questa sorprendete edizione di Temptation Island, condotta dall’ormai immancabile e amatissimo Filippo Bisciglia. Questa settimana, infatti, andranno in onda le ultime tre puntante del dating show che comprenderanno anche l’appuntamento ‘Un mese dopo’, ovvero il momento in cui scopriremo se le sette coppie avranno confermato la scelta fatta al falò di confronto o se ci sarà stato un ripensamento, nel bene e nel male. Ecco allora tutti i dettagli sui prossimi appuntamenti con Temptation Island.

Temptation Island, quando finisce: le date delle ultime puntate

Il viaggio nei sentimenti delle sette coppie di Temptation Island 2025 sta per giungere al termine, o almeno ciò che riguarda la messa in onda dato che la loro esperienza si è in realtà già conclusa da diverso tempo. Ma quando sarà il gran finale? Questa settimana andranno in onda le ultime tre puntate:

Martedì 29 luglio

Mercoledì 30 luglio

Giovedì 31 luglio

Nel corso di queste tre serate avremo dunque modo di scoprire il destino delle ultime coppie rimaste ancora in gioco, ovvero Lucia e Rosario, Sarah e Valerio, Maria Concetta e Angelo, e Valentina e Antonio. Tutto è ancora possibile e per scoprire se alla fine decideranno di uscire insieme oppure separati, dopo un’esperienza che li ha messi veramente a dura prova, non rimane che attendere gli attesissimi falò di confronto finali.

Temptation Island, la puntata ‘Un mese dopo’ ci sarà

Per concludere definitivamente l’edizione 2025 di Temptation Island, la puntata di giovedì 31 luglio sarà interamente dedicata al racconto delle coppie ‘Un mese dopo’ la fine del programma. Nella precedente edizione dello show, i contenuti post-reality sono stati resi disponibili solo sul sito di Witty Tv e per questo, fino a qualche settimana fa, la presenza in calendario di quest’ultima puntata non era ancora certa.

Alla fine, però, la produzione ha deciso di tornare ai vecchi tempi e permettere al pubblico di Canale 5 di scoprire in prima serata ciò che è accaduto dopo il programma. Nell’ultima puntata avremo quindi modo di rivedere tutte le coppie, le quali si rincontreranno a distanza di un mese dalla fine dell’esperienza per raccontare ciò che è accaduto tra loro al di fuori delle telecamere. Oltre alle coppie prima citate, ritroveremo dunque anche Sonia Mattalia e Alessio Loparco, sui quali ne sono state dette veramente di tutti i colori negli ultimi giorni. Così come Sonia B e Simone, e Denise e Marco.

Come andrà a finire? Per saperlo non rimane che guardare le prossime puntate il 29, 30 e 31 luglio in prima serata alle ore 21.30 circa su Canale 5. Tutte le puntate saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

