Temptation Island è senza dubbio il programma più amato dell’estate, e ogni settimana domina la sfida degli ascolti ottenendo risultati sempre ottimi. A conquistare il pubblico sono senza dubbio le storie dei protagonisti, nelle quali è facile identificarsi, ma anche la curiosità di scoprire se le coppie riusciranno o meno a superare il momento di crisi e resistere alle tentazioni. Oltre a questo, però, è innegabile che a contribuire al successo del programma ci sia anche e soprattutto lo zampino di Maria De Filippi, che anche se non è la conduttrice ha comunque un ruolo molto importante.

Temptation Island, Filippo Bisciglia parla di Maria De Filippi

La trasmissione, infatti, è prodotta da Fascino, casa di produzione di proprietà di Maria De Filippi: la regina della tv italiana è dunque riuscita ancora una volta a trasformare in oro tutto ciò che tocca, portando anche Temptation Island all’apice del successo. A rivelare qualche dettaglio in più sul lavoro della conduttrice in questo programma è Filippo Bisciglia, volto simbolo di Temptation Island, che da De Filippi ha imparato moltissimo sul mondo della televisione. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata a Nuovo, nella quale ha parlato del rapporto di stima e amicizia che lo lega alla conduttrice. "Sì è vero, le sono molto grato e a lei mi lega un rapporto bellissimo. Lei è tra le donne più importanti della mia vita. Io le sarò sempre grato per aver creduto in me e spero anche non si ricreda mai. Maria è una persona alla quale voglio davvero tanto bene e penso che la cosa che ci lega di più sia proprio l’affetto reciproco". Anche quando si tratta di lavoro, Bisciglia non perde l’occasione di ricordare quanto Maria De Filippi sia speciale: "E tuttavia dal punto di vista professionale non c’è partita tra noi due, io vorrei essere anche solo l’uno per cento di quello che è lei. Dalla De Filippi imparo davvero tanto anche solo guardandola quando spiega le cose".

Parlando di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha rivelato anche alcuni dettagli sul ruolo che Maria De Filippi ricopre all’interno del programma oltre, ovviamente, a quello di produttrice. "Per me Maria De Filippi è la numero uno perché sa ascoltare, riesce a far parlare le persone e non si mette mai in una posizione di superiorità rispetto agli altri. E questa è una dote davvero rara, che viene molto apprezzata dalla gente", ha raccontato, facendo riferimento anche al modo che la conduttrice ha di rapportarsi ai concorrenti e nella scelta delle coppie. Ma, in particolare, ciò che Bisciglia apprezza di più in lei è la sua capacità in fase di montaggio del programma: "Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio. I non addetti ai lavori non lo immaginano, ma il montaggio è fondamentale ai fini della resa migliore di una puntata. Anche in questo Maria non ha rivali".

