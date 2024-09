Temptation Island, stasera la seconda puntata: una coppia al falò arriva al “punto di non ritorno”. Le anticipazioni Il reality show di Filippo Bisciglia torna in onda oggi martedì 17 settembre su Canale 5: ben due falò di confronto in vista, Titty e Anna pronte alla rottura?

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Temptation Island torna in onda per il secondo appuntamento stagionale. La seconda puntata della 13esima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia – in versione "autunnale" – andrà in onda oggi martedì 17 settembre 2024 e sono già attesi i primi colpi di scena. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Temptation Island 13, la seconda puntata

A 24 ore dall’amaro esordio stagionale del Grande Fratello 18 di Alfonso Signorini, su Canale 5 prosegue la cavalcata dei reality con la seconda puntata di Temptation Island. I viaggi nei sentimenti, i video nel "pinnettu" e i falò di confronto ripartono infatti oggi martedì 17 settembre 2024. Dopo il clamoroso successo dell’esordio in termini di ascolti (23,88% di share e picchi oltre di oltre 4 milioni di spettatori), lo show condotto da Filippo Bisciglia torna in onda per il secondo appuntamento stagionale.

Le anticipazioni: cosa succederà

Stando alle ultime anticipazioni trapelate, nella puntata di stasera potrebbe andare in scena un nuovo falò di confronto, se non addirittura due. Filippo Bisciglia ha infatti annunciato che per una coppia "si arriverà a un punto di non ritorno": rottura in vista a Temptation?

Dopo la prima puntata Titty ha chiesto a tutti costi un confronto con Antonio, le cui parole l’hanno profondamente ferita. Il giovane napoletano, 27 anni, ha addirittura confessato alla tentatrice Saretta – a cui è sempre più vicino . di aver fatto la proposta di matrimonio davanti alla Torre Eiffel a Parigi lo scorso aprile solo perché sentitosi "costretto" dalla compagna, con cui sta da tre anni (uno di convivenza).

Gli altri indizi, però, portano ad Anna e Alfred. Insieme da un anno e nove mesi (e con alle spalle già un tradimento), la ragazza è furiosa con il suo fidanzato per i suoi atteggiamenti fin troppo intimi con la single Sofia e ha giurato: "Mai più, mai più". Alfred, dal canto suo, ha espresso i primi dubbi sulla sua relazione e non sembra deciso a indietreggiare di un millimetro.

Quando e dove vederlo (martedì 17 settembre 2024)

La seconda puntata di Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:20. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

La terza puntata è prevista per martedì 24 settembre, sempre su Canale 5 e Mediaset Infinity.

