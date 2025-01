Stefano De Martino 'un po' brillo', il video scatena l’ironia del web: "Sono io dopo uno Spritz" Il filmato del conduttore che si ferma a fare foto con alcune fan dopo la serata in un locale ha fatto letteralmente impazzire i social: ecco perché.

E dopo tanto lavoro, anche Stefano De Martino, che continua a collezionare un successo dietro l’altro con Affari Tuoi, ha senza dubbio diritto a una serata di relax tra cocktail e la compagnia di qualche amico. Grande euforia, allora, nel momento in cui un gruppo di fan ha incontrato il conduttore proprio mente usciva da un locale, chiedendogli alcune foto ricordo. Un momento a cui Stefano si è prestato senza alcun problema nonostante l’evidente stanchezza (e un briciolo di ‘confusione’) che ha fatto diventare il video immediatamente virale sul web: scopriamo di più.

De Martino ‘ubriaco’: il video diventa virale

Il video dell’incontro tra De Martino e alcune sue fan ha fatto immediatamente il giro del web scatenando l’ironia degli utenti. Nella clip pubblicata su TikTok, si vede infatti il conduttore che viene fermato fuori da un locale da alcune ragazze, le quali ipotizzano che Stefano sia leggermente brillo. Il conduttore infatti si mette in posa per fare una foto con una di loro, sbagliando però la direzione e finendo per mettersi di profilo rispetto all’obiettivo dello smartphone. "Da questa parte… – lo richiama una ragazza – Ha bevuto un po’, perdoniamolo".

Il video continua poi con De Martino che si gira e, con grande simpatia e gentilezza, continua a fare foto con le fan (questa volta dalla parte giusta). Una scena che ha scatenato l’ironia del web, a partire dalla stessa ragazza che ha postato il video sottolineando ironicamente: "Stefano sono io dopo uno Spritz".

Le reazioni del web: "Ma quale brillo, era solo stanco"

Il video in questione ha scatenato ovviamente tantissimi commenti ironici da parte di chi nella ‘confusione’ momentanea di De Martino ha rivisto un po’ sé stesso dopo una serata. "Che amore, era brillante", si legge in un commento. E ancora: "Morta, non ci sta nessuno sobrio in questo video", "Bello anche brillante", "Ancora più dolce così", "È un grande Stefano", "Mi stento come Stefano" e moltissimi altri.

D’altra parte, molti fan hanno anche sottolineato come secondo loro Stefano non fosse brillo ma semplicemente un po’ stanco. "Ma che, brilli siete voi, lui è stanco e accontenta a tutti. Sei un grande Stefano", ha scritto un’utente. E ancora: "Dolcissimo anche se stanco". Insomma, che Stefano fosse leggermente brillo oppure solo stanco non è dato sapersi, ma le sue movenze un po’ assonnate e confuse hanno divertito molto gli utenti del web, senza contare il fatto che questo video ha dimostrato nuovamente la grande gentilezza e disponibilità del conduttore nei confronti dei fan e l’ironia che anche in tv lo contraddistingue ogni sera.

