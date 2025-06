Alvaro Vitali, un amico rivela gli ultimi momenti: "Morto davanti casa, soffriva come un cane. Stefania sta male" Il racconto di Claudio Di Napoli: la verità sugli ultimi istanti di vita dell'attore, il desiderio di tornare a casa e il legame ancora vivo con Stefania Corona

Quando si parla di Alvaro Vitali, il primo pensiero va inevitabilmente a quel volto comico che ha segnato una stagione precisa del cinema italiano. Eppure, dietro l’ironia e le battute, c’era un uomo che negli ultimi tempi stava male. Non solo fisicamente, ma anche nell’animo. Gli amici più vicini lo avevano capito, ma nessuno si aspettava un epilogo tanto improvviso e doloroso. Oggi, mentre si celebrano i funerali, emergono i dettagli degli ultimi momenti della sua vita, raccontati da chi gli è stato accanto fino all’ultimo respiro. E il quadro che ne viene fuori è quello di un uomo provato e ferito, ma con persona a lui vicine.

L’ultimo giorno di Alvaro Vitali

Alvaro Vitali era stanco. Non solo della malattia, ma dell’ospedale, della solitudine, e forse anche della sensazione di essere fuori posto. Da due settimane era ricoverato per una broncopolmonite recidiva, ma ogni giorno ripeteva all’amico Claudio Di Napoli che voleva firmare le dimissioni e tornare a casa. "Domani mi inca*** e firmo", diceva. E quel giorno è arrivato.

Appena uscito, però, non ha potuto tornare subito a casa. Le chiavi ce le aveva Stefania Corona, che in quelle ore era ospite a La volta buona. Così Alvaro si è organizzato: ha chiamato Manolo, un amico e collega, che lo ha portato in giro per Roma. Prima pranzo a Fiumicino, poi una tappa dal barbiere. Sembrava tutto sotto controllo. Ma appena arrivato sotto casa, saliti i primi tre gradini del portone, si è accasciato. "È morto tra le braccia di Manolo", racconta Di Napoli. L’ambulanza è arrivata subito, ma non c’è stato nulla da fare.

Il dolore per la fine del matrimonio e la reazione di Stefania Corona

Vitali non era più sposato con Stefania Corona, ma continuavano a vivere sotto lo stesso tetto. Lei aveva un altro, lui sopportava. Non era felice, anzi. "Era molto triste. Soffriva come un cane abbandonato sull’autostrada", ha detto Di Napoli. La separazione l’aveva colpito nel profondo, anche se cercava di non darlo a vedere. Ma chi gli stava vicino lo vedeva. Nonostante le critiche ricevute, Stefania non è rimasta indifferente alla morte di Alvaro. "Sta molto male. Ho letto le critiche che sta ricevendo, ma nessuno poteva immaginare che Alvaro morisse così, all’improvviso", ha aggiunto Di Napoli. Non si sa se siano riusciti a parlarsi quel giorno, né se lui abbia fatto in tempo a sapere della sua ospitata in tv. Ma il dolore, oggi, sembra aver messo a tacere tutto il resto.

I funerali di Alvaro Vitali

L’ultimo saluto ad Alvaro Vitali si tiene oggi, 26 giugno, alle 15 nella chiesa di San Pancrazio, a Roma. Una cerimonia per ricordare un attore che ha fatto ridere l’Italia intera, ma che negli ultimi tempi, a livello di salute, portava un peso che nessuno aveva capito davvero.

