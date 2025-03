Clizia Incorvaia: “Non so se sarò all’altezza”, il retroscena sull’ultima promessa ad Eleonora Giorgi A pochi giorni dalla scomparsa dell’attrice, la nuora ha rivelato ai follower la sua ultima richiesta, dedicandole un messaggio dolce e commovente.

Sono passati pochi giorni dalla morte dell’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa a causa del tumore al pancreas contro il quale ha combattuto fino all’ultimo giorno. La sua amata famiglia le è rimasta accanto dall’inizio alla fine, compresa la nuora Clizia Incorvaia, moglie del figlio Paolo Ciavarro e madre del nipotino Gabriele. Eleonora e Clizia avevano un rapporto veramente speciale che andava ben oltre l’essere suocera e nuora: due amiche, due complici, due persone che in poco tempo erano riuscite a costruire un legame veramente unico. E, infatti, è proprio a Clizia che Eleonora ha voluto fare un’ultima richiesta, resa nota dalla nuora proprio nelle ultime ore attraverso i social: ecco di cosa si tratta.

Clizia Incorvaia, il retroscena sull’ultima promessa ad Eleonora Giorgi

"Ci hai reso una famiglia coesa e piena di amore e questo cercherò di portarlo avanti: ti passo ‘il testimone’. Così mi hai detto in clinica. Non so se sarò all’altezza. Ma cercherò di fare il massimo. Ti amo. Nina e Gabriele sanno che sei diventata un Angelo. E che basterà guardare il cielo per parlare con te e li proteggerai", ha scritto Clizia Incorvaia tra le sue Instagram stories, raccontando alle tante persone che la seguono ogni giorno la promessa fatta all’amata suocera prima della sua scomparsa.

In altre parole, l’attrice avrebbe lasciato il ruolo di capofamiglia a Clizia: un passaggio di testimone da donna a donna, un atto di estrema fiducia nei confronti della nuora che ha letteralmente conquistato il cuore di Eleonora Giorgi (e viceversa). Una promessa che Clizia ha voluto fare all’attrice poco prima della sua scomparsa, sottolineando però, attraverso i social, i suoi dubbi sulla possibilità di non esserne all’altezza. Dubbi che Eleonora non ha invece mai avuto nei suoi confronti.

Clizia Incorvaia e il messaggio d’amore per Eleonora Giorgi

Un paio di giorni fa, in occasione della festa della donna, Clizia aveva affidato ai social un altro messaggio per Eleonora. "Oggi si celebra la FORZA delle donne e ricordo oggi e ogni giorno la forza che hai trasmesso a me e alla piccola Nina. Sarai sempre la nostra stella guida, silenziosa ma presente, in ogni passo che faremo", aveva scritto accanto alle immagini e al video che la ritraevano in un momento di spensieratezza con Eleonora e la figlia Nina. Ciò che è certo è il meraviglioso rapporto che le due donne erano riuscite a creare e che sicuramente Clizia continuerà a raccontare ai suoi figli nel corso del tempo.

