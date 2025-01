Sanremo 2025, “De Martino co-conduttore con Carlo Conti”. Voce clamorosa, cosa c'è di vero Passaggio di testimone e serata condivisa sul palco dell'Ariston tra il conduttore del presente e quello del futuro del Festival? I rumors

Il presente e il futuro, insieme, per una sera. E’ suggestiva l’ipotesi che sta circolando nelle ultime ore, che vorrebbe Stefano De Martino tra i co-conduttori di Carlo Conti per una serata di Sanremo 2025. Per il conduttore napoletano sarebbe una sorta di prova generale, in attesa che arrivi il 2027.

Per quell’anno, è stato svelato quest’estate nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, il conduttore ha un’opzione, inserita direttamente nel contratto che lo lega alla tv pubblica, che prevede, dal terzo anno la possibilità della conduzione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2025, De Martino con Carlo Conti. L’ipotesi

Nella stessa occasione, rilanciando la rivelazione, i cronisti a bordo del blu carpet avevano chiesto al conduttore di Affari Tuoi, se avrebbe accettato, intanto, di co-condurre una serata del prossimo Festival al fianco di Carlo Conti, un’ipotesi davanti a cui De Martino aveva risposto senza alcun indugio: "Ma certo! A Carlo Conti non si dice mai di no!". A rilanciare questa suggestiva ipotesi, nelle ultime ore è stato Gabriele Parpiglia dai microfoni di Rtl 102,5, dicendo che "Stefano De Martino potrebbe fare parte di una serata".

Al momento, Carlo Conti ha svelato solo uno dei conduttori che saranno al suo fianco sul palco dell’Ariston, in particolare nella serata finale del sabato, e cioè Alessandro Cattelan che, finite le fatiche del Dopo Festival affiancherà il direttore artistico nella serata che decreterà il vincitore della kermesse. Oltre a questa certezza, svelata da Conti, durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, le voci più insistenti delle ultime settimane, hanno puntato su tre nomi in particolare per i nomi che potrebbero dividere il palco dell’Ariston con il direttore artistico per una serata. Il primo nome, era quello di Bianca Gusccero, ma la vincitrice di Ballando con le Stelle ha ottenuto la conduzione del Prima Festival al fianco di Gabriele Corsi, quindi il suo nome è sfumato. Ricorrenti sono anche i nomi di Geppi Cucciari e di Mahmood. Di certo però, tra tutte queste, l’ipotesi Stefano De Martino è di gran lunga la più suggestiva, proprio perché ormai è noto che il nome del conduttore napoletano è quello che guiderà la macchina sanremese nel prossimo futuro. Dopo aver sostituito Amadeus ad Affari Tuoi, De Martino è destinato a prendere il suo posto anche al Festival. La strada per arrivarci però, è ancora molto lunga e di mezzo c’è la direzione artistica di Carlo Conti, non certo una parentesi, che anzi imprimerà il suo segno ben deciso sulla kermesse e forse la co-conduzione in vista di un passaggio di testimone ancora lontano, per il momento può aspettare.

