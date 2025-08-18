Stefano De Martino passa alle vie legali: la denuncia per il video con Caroline Tronelli diffuso in rete Gli avvocati del conduttore di Affari Tuoi hanno preso provvedimenti contro la condivisione del filmato e i risarcimenti andranno in beneficienza

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Stefano De Martino non ci sta. Vittima di un attacco hacker, il conduttore di Affari Tuoi è finito suo malgrado in rete con un video intimo insieme alla compagna Caroline Tronelli ‘rubato’ dalle telecamere di sorveglianza della sua casa di Roma. Gli avvocati di De Martino hanno così esposto denuncia per impedire la condivisione del filmato. I risarcimenti economici – come fatto sapere dal conduttore di punta della Rai – saranno devoluti in beneficienza. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Stefano De Martino: la denuncia per il video con Caroline Tronelli

Dopo la seconda rottura con Belén Rodríguez le cose stanno andando a gonfie vele per Stefano De Martino, sia dal punto di vista professionale che sentimentale dopo avere ritrovato l’amore al fianco di Caroline Tronelli. Il conduttore non solo è uno dei volti di punta della Rai (‘investito’ anche dalle parole del compianto Pippo Baudo), ma si sta godendo anche le ultime vacanze con la nuova compagna in attesa di tornare alla guida di Affari Tuoi e lanciare la sfida a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna negli ascolti tv. La vita privata con Caroline, tuttavia, è stata oggetto di un brutto episodio di hacking. Un gruppo di ‘pirati’ del web è infatti riuscito a entrare in possesso di un video intimo della coppia ripreso dalle telecamere di sicurezza della abitazione romana di De Martino, diffondendo poi il tutto online.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo l’incredibile violazione della privacy subita, tuttavia, Stefano De Martino ha deciso di prendere provvedimenti. Gli avvocati del conduttore Angelo e Sergio Pisani hanno infatti presentato denuncia alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma per fermare la condivisione del video con anto di indicazioni precise sulle tracce telematiche dei responsabili. Nel mirino ci sarebbero non solo gli hacker, ma anche tutti coloro che sono in possesso delle suddette immagini dopo vari inoltri.

Le decisione di De Martino: cosa farà il conduttore

Se gli inquirenti dovessero riconoscere la sussistenza di reato di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" ipotizzata dai legali di De Martino, gli utenti potrebbero rischiare molto grosso a condividere online (tramite siti o chat) il video intimo del conduttore di Affari Tuoi e Caroline Tronelli. Come fatto sapere dal conduttore e gli avvocati, inoltre, gli eventuali risarcimenti di questa causa saranno interamente devoluti in beneficenza a favore dei bambini e per iniziative contro il cyberbullismo.

Potrebbe interessarti anche