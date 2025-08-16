Trova nel Magazine
Stefano De Martino, conseguenze in Rai dopo la diffusione del video privato con Caroline Tronelli: "Non è reato"

Dopo l’ennesimo episodio che lo ha riportato al centro del gossip, si torna a parlare del suo rapporto dell'amato conduttore con i vertici della tv pubblica.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un nuovo caso sta agitando il mondo dello spettacolo: un video privato di Stefano De Martino è finito in rete e, inevitabilmente, la vicenda ha riacceso i riflettori su di lui e sul suo ruolo in Rai. L’episodio, che lo vede coinvolto insieme alla compagna Caroline Tronelli, ha scatenato domande e supposizioni sul suo futuro televisivo, anche se le prime reazioni sembrano andare in una direzione ben precisa.

Stefano De Martino: il caos dopo il video privato online

Secondo quanto ricostruito da Gabriele Parpiglia e riportato poi da AdnKronos, il filmato non è stato diffuso volontariamente ma rubato da hacker specializzati, capaci di sottrarre immagini dalle telecamere di sicurezza private per poi rivenderle a siti che lucrano su questo materiale. In un primo momento il video è circolato all’estero, ma è bastato poco perché un utente italiano riconoscesse il conduttore e lo condividesse, amplificando così la portata della vicenda. La Polizia Postale si è già attivata per indagare sull’accaduto.

Le reazioni dei fan e le implicazioni con la Rai

Molti fan e addetti ai lavori si sono chiesti se la Rai potesse prendere provvedimenti, considerando che in passato i vertici avevano mostrato fastidio per l’eccessiva esposizione mediatica del conduttore. A chiarire la situazione è stato Davide Maggio, che durante un Q&A su Instagram ha liquidato la questione con un commento netto: "Ma sco***e da quando è un reato?". Un segnale che il futuro di De Martino non sarebbe a rischio e che la sua presenza alla guida di Affari Tuoi resta confermata.

Non va dimenticato che già nei mesi scorsi, come ricordava Giuseppe Candela su Dagospia, Viale Mazzini aveva storto il naso di fronte a un susseguirsi di voci e gossip legati alla vita privata del presentatore. "Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere immagine mediatica più pulita e familiare", scriveva Candela riportando i ragionamenti di chi conosce bene l’ambiente Rai. In quel contesto, la sensazione era che ci fosse un certo malumore interno.

Cosa aspettarsi adesso

Questa volta, però, la situazione è diversa: Stefano De Martino è una vittima di un attacco hacker e il contesto non lascia spazio a dubbi. Il suo ritorno in prima serata con Affari Tuoi non sembra compromesso, e la Rai non avrebbe alcuna intenzione di ridimensionarne il ruolo. Resta il fatto che episodi del genere alimentano inevitabilmente chiacchiericcio e tensioni, ma per il momento il percorso del conduttore in tv non appare in discussione.

Programmi

