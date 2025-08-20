De Martino e il video intimo con Caroline Tronelli, spunta la nuova ipotesi: “Potrebbe non essere stato un hacker” Dopo avere esposto denuncia gli avvocati del conduttore di Affari Tuoi non escludono la pista del tradimento di un “rapporto con la famiglia della ragazza”

Nessuna nuova fiamma o scatti in spiagge da sogno: Stefano De Martino è protagonista di questa estate di gossip per una disavventura. La vicenda del video intimo con Caroline Tronelli ‘rubato’ dalle telecamere di sorveglianza della sua casa di Roma, infatti, è un caso tutt’altro che chiuso. Dopo avere esposto denuncia, gli avvocati del conduttore di Affari Tuoi hanno lanciato una nuova, clamorosa, ipotesi su quanto accaduto. Scopriamo di cosa si tratta e tutti i dettagli.

Stefano De Martino: la denuncia per il video con Caroline Tronelli

Mentre continua a cavalcare l’onda del successo dal punto di vista professionale (in attesa del suo ritorno al timone di Affari Tuoi, che sfiderà La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti negli ascolti tv), Stefano De Martino non sta vivendo l’estate più semplice per quanto riguarda la vita privata. Il conduttore campano è finito – suo malgrado – al centro del mondo della cronaca dopo essere stato vittima di un attacco hacker. Alcuni ‘pirati’ della rete sono infatti entrati in possesso di un video intimo di De Martino con la sua compagna Caroline Tronelli, ‘rubato’ dalle telecamere di sicurezza della sua abitazione romana e poi diffuso sul web tramite varie chat.

Dopo avere presentato la denuncia alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma per fermare la condivisione del video, gli avvocati del conduttore Angelo e Sergio Pisani e l’avvocato della sua compagna Caroline Tronelli, Lorenzo Contrada, hanno anche lanciato una nuova ipotesi. Stando alle loro parole, infatti, la pista degli hacker non è l’unica da tenere in considerazione, anzi. Il ‘furto’ delle immagini e la violazione della privacy di De Martino potrebbe essere opera anche di un addetto alla sorveglianza. "Non escludiamo sia stato un tecnico che ha tradito il rapporto fiduciario instaurato con la famiglia della ragazza per poi approfittarne" hanno dichiarato i legali, ipotizzando dunque che un tecnico possa avere computo una sorta di vendetta nei confronti della famiglia Tronelli.

La pista dell’hacking rimane ovviamente in piedi, come sottolineato anche da un servizio firmato dalla giornalista Adriana Pannitteri oggi mercoledì 20 agosto 2025 al Tg2 delle 13: "Qualcuno è riuscito a entrare nella telecamera di sicurezza installata nella casa romana della donna dopo un furto. Ma come può essere accaduto?". La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’accusa di accesso abusivo al sistema informatico.

