Stefano De Martino cerca ancora Belen e fa infuriare Tronelli (che non è incinta): l'indiscrezione Un'indiscrezione getta nuova luce sul triangolo amoroso tra Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Caroline Tronelli (che vorrebbe un figlio): cosa è successo

IPA

Negli ultimi giorni se ne sono dette di tutti i colori sul triangolo amoroso tra Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Caroline Tronelli, attuale fidanzata del conduttore di Affari Tuoi. C’è chi ha lanciato la notizia che la Tronelli fosse incinta solo perché è apparsa con "le forme un po’ ammorbidite" in alcune foto durante la vacanza in Sardegna e chi svela che la Rodriguez sarebbe ancora innamorata dell’ex marito, padre del figlio Santiago.

Se quest’ultimo rumor sembra essere vero (in parte, perché "innamorata è un parolone") ed è leggermente rafforzato da una nuova indiscrezione, un noto esperto di gossip, che ha appreso lo scoop da fonti vicine alla coppia, assicura che la Tronelli non è affatto incinta, ma vorrebbe un figlio dal fidanzato con il quale si frequenta da un paio di mesi circa. Ma vediamo cosa è emerso dalle ultime indiscrezioni, che – lo ricordiamo – è importante prendere con le pinze.

Stefano De Martino cerca ancora Belen: l’indiscrezione

Proprio un paio di giorni fa è uscita la notizia che gli sbalzi di umore della showgirl – basti pensare alle liti col benzinaio e con i ragazzi nel ristorante contro i quali ha lanciato patatine – sarebbero dovuti al fatto che Belen Rodriguez sarebbe ancora innamorata dell’ex marito Stefano De Martino, indiscrezione lanciata da una ‘cara amica’ di lei. Oggi arriva il chiarimento di un esperto di gossip molto conosciuto nel settore, Alessandro Rosica, che sul proprio account di Instagram ha chiarito la realtà dei fatti con queste parole: "Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamorosa e vero, ci metto la faccia". Nella Storia condivisa su Instagram leggiamo anche che Caroline Tronelli non l’avrebbe presa per niente bene: "Inoltre Caroline avrebbe minacciato l’argentina. A Belen Stefano non sarà mai indifferente ma innamorata è un parolone".

Caroline Tronelli incinta: ecco la verità su lei e Stefano De Martino

Non solo Stefano De Martino cerca ancora Belen, ma Caroline Tronelli vorrebbe un figlio dal conduttore, anche se al momento non è incinta. "Lei vorrebbe, ma lui avrebbe preso la decisione di indossare sempre la precauzione più sicura poiché lei non potrebbe prendere la pillola", riporta Alessandro Rosica in un’altra Storia pubblicata su Instagram. Che sia dovuta anche a questo ‘particolare’ la presunta ‘rabbia’ nei confronti di Belen Rodriguez? Di certo c’è che la scelta di Stefano, con Caroline Tronelli desiderosa di diventare mamma, ha agitato le acque tra i due. Se poi si rivelasse vero che il conduttore cerca di continuo la showgirl argentina, non ci sorprenderebbe affatto questo presunto atteggiamento un po’ sopra le righe dell’attuale fidanzata di De Martino, anche se, a nostro avviso, non è giustificabile.

