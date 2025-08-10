Stefano De Martino fa sul serio con Caroline Tronelli: "Pronti alla convivenza" Va a gonfie vele l'estate di passione di Stefano De Martino con Caroline Tronelli e i due starebbero già pensando a far fare al loro amore un grande salto: l'indiscrezione

Come può definirsi questo momento della vita privata e pubblica di Stefano De Martino se non eccezionale?

Reduce dai successi televisivi e da una stagione in cui ha portato Affari Tuoi a fare, costantemente, ascolti record, diventando il caso televisivo dell’anno, il giovane conduttore campano non scala la marcia nemmeno in pieno agosto. Al momento infatti, è impegnato a girare l’Italia con il lungo tour del suo spettacolo teatrale e si prepara a tornare in tv, come l’anno scorso, nei primissimi giorni di settembre (l’anno scorso era il 2, quest’anno il 4, quindi nessuna corsa ad anticipare il rientro, ma una data in linea con quella della scorsa stagione di Affari Tuoi, partita addirittura prima).

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: un’estate di passione e progetti

Ma in tutto questo lavorare, macinare chilometri ed esibizioni in giro per l’Italia, come è noto, Stefano De Martino ha trovato anche tempo e spazio per vivere una nuova e, pare appassionata, storia d’amore con la giovanissima Caroline Tronelli. Ed è proprio sul fronte sentimentale che in queste ultime ore sono arrivati i rumors più clamorosi che danno la coppia talmente unita e affiatata da essere sul punto di andare addirittura a convivere, ma sarà vero?

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo che cita una fonte "molto vicina al conduttore di Affari Tuoi", secondo il magazine molto attendibile, tanto da dedicare a questi clamorosi rumors la copertina del nuovo numero.

"Lui sembra fare sul serio (con Caroline), si parla già di convivenza" urla la cover, svelando uno scenario che va ad aggiornare un gossip lanciato qualche settimana fa da Alessandro Rosica, il quale sosteneva di aver saputo da sue fonti, che a mettere sul tavolo l’idea della convivenza sarebbe stata la giovane Tronelli, ma il conduttore avrebbe in quel momento preso tempo. Che nel frattempo qualcosa sia cambiato e anche Stefano De Martino abbia deciso per il grande salto?

Certo è, che erano molti mesi che il conduttore non usciva allo scoperto con una nuova fiamma, nonostante le decine di flirt attribuite a un uomo che non ha mai nascosto di amare le donne. Se proprio con Caroline è in qualche modo uscito allo scoperto, e se i paparazzi continuano a beccarli da settimane insieme, e risultano a chi è loro vicini ormai praticamente inseparabili, viene da pensare che la famosa sindrome da all you can eat sentimentale possa essere ormai un ricordo del passato.

