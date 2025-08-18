De Martino, Pippo Baudo aveva scommesso su di lui: “Il mio erede”. il retroscena sul conduttore
L’avvocato del compianto presentatore Giorgio Assumma ha svelato di avere parlato anche del volto di Affari Tuoi con l’amico: cosa ha detto
Esiste un erede di Pippo Baudo? Il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento italiano piange la morte dello storico conduttore (oggi si terranno i funerali) e guarda, per forza di cose, al futuro. Per quanto Pippo sia insostituibile, ci sarà mai una figura del suo peso in tv? L’avvocato e amico di vecchia data del compianto presentatore ha svelato di avere parlato con lui anche di Stefano De Martino e della ‘nuova’ tv, svelando un particolare retroscena. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Stefano De Martino e l’eredità di Pippo Baudo: la verità e l’ammissione sul conduttore
Nel pomeriggio di oggi lunedì 18 agosto 2025 si terranno a Militello in Val di Catania, nella Chiesa di Santa Maria della Stella, i funerali di Pippo Baudo, scomparso lo scorso sabato all’età di 89 anni. L’ultimo saluto al presentatore avverrà dunque nella ‘sua’ Sicilia, dopo la camera ardente a Roma a cui si sono presentati molti volti del mondo dello spettacolo, Da Mara Vanier a Katia Ricciarelli fino a Lorella Cuccarini. In tantissimi, ovviamente, hanno ricordato e omaggiato Baudo anche e soprattutto sui social, dove sono state spese bellissime parole nei confronti del conduttore. Stefano De Martino si è limitato a pubblicare alcune foto di Pippo da giovane, dimostrando la sua grande ammirazione per una delle figure più importanti di sempre della televisione italiana.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Seppure inattivo da tempo, la scomparsa di Pippo Baudo lascia ovviamente un vuoto enorme nel mondo del piccolo schermo. Esisterà mai il ‘nuovo Pippo Baudo’? Avvocato e amico di lunga data del presentatore, Giorgio Assumma ha parlato proprio di questo in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando: "Dei vecchi parlava di Corrado, che riusciva a mettere in tranquillità i suoi ospiti. Non voleva esprimere giudizi sui nuovi conduttori, era restio". Su Stefano De Martino e la sua eredità, tuttavia – a quanto pare – Pippo una volta si sarebbe sbilanciato, riconoscendo il suo enorme impatto dopo avere preso le redini di Affari Tuoi ed essere riuscito a entrare nelle case degli italiani: "Me l’hanno chiesto ieri, ho detto che non c’è ma non è così… voglio dirlo, è Stefano De Martino: ‘ha capito il modo di parlare al popolino’, mi diceva".
Potrebbe interessarti anche
Pippo Baudo: luogo e giorno dei funerali, i dettagli sulla camera ardente privata e pubblica e i vip presenti
L'addio ad un'era della televisione italiana si sta svolgendo adesso, al Teatro dell...
E' morto Pippo Baudo, il conduttore della tv italiana aveva 89 anni. Venier in lacrime: "Scusate, sto malissimo"
Nella serata di oggi è arrivata la notizia che il re della televisione italiana è sc...
Pippo Baudo, chi sono i figli Alessandro e Tiziana e che lavoro fanno
Il conduttore siciliano, scomparso sabato 16 agosto, ha avuto due figli, Alessandro ...
“È morto Pippo Baudo”, Giorgia Cardinaletti emozionatissima irrompe in diretta e 'taglia' Morandi: “Non era facile”
Ippo Baudo ricordato in uno speciale Tg1 su Rai1: Giorgia Cardinaletti guida la dire...
Pippo Baudo, a quanto ammonta il patrimonio del conduttore e a chi va la sua eredità dopo la morte
Dopo numerosi messaggi d'affetto di colleghi e altri vip, c'è chi si chiede a quanto...
Morte Pippo Baudo, il saluto commosso di Eros Ramazzotti: “Sei stato guida, maestro e confidente”
Il cantante, che negli anni ha condiviso molti momenti con lo storico conduttore, ha...
Pippo Baudo, chi è il figlio Alessandro (che lo credeva uno zio) e cosa fa
Alessandro Baudo, figlio del celebre conduttore, ha vissuto una vita caratterizzata ...
Ascolti tv ieri 17 agosto: boom per le Teche di Baudo (senza Scotti), poi la Coppa Italia
Milan-Bari trionfa col 18,5% di share, bene Aldo, Giovanni e Giacomo, stabile Report...