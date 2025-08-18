De Martino, Pippo Baudo aveva scommesso su di lui: “Il mio erede”. il retroscena sul conduttore L’avvocato del compianto presentatore Giorgio Assumma ha svelato di avere parlato anche del volto di Affari Tuoi con l’amico: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Esiste un erede di Pippo Baudo? Il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento italiano piange la morte dello storico conduttore (oggi si terranno i funerali) e guarda, per forza di cose, al futuro. Per quanto Pippo sia insostituibile, ci sarà mai una figura del suo peso in tv? L’avvocato e amico di vecchia data del compianto presentatore ha svelato di avere parlato con lui anche di Stefano De Martino e della ‘nuova’ tv, svelando un particolare retroscena. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Stefano De Martino e l’eredità di Pippo Baudo: la verità e l’ammissione sul conduttore

Nel pomeriggio di oggi lunedì 18 agosto 2025 si terranno a Militello in Val di Catania, nella Chiesa di Santa Maria della Stella, i funerali di Pippo Baudo, scomparso lo scorso sabato all’età di 89 anni. L’ultimo saluto al presentatore avverrà dunque nella ‘sua’ Sicilia, dopo la camera ardente a Roma a cui si sono presentati molti volti del mondo dello spettacolo, Da Mara Vanier a Katia Ricciarelli fino a Lorella Cuccarini. In tantissimi, ovviamente, hanno ricordato e omaggiato Baudo anche e soprattutto sui social, dove sono state spese bellissime parole nei confronti del conduttore. Stefano De Martino si è limitato a pubblicare alcune foto di Pippo da giovane, dimostrando la sua grande ammirazione per una delle figure più importanti di sempre della televisione italiana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Seppure inattivo da tempo, la scomparsa di Pippo Baudo lascia ovviamente un vuoto enorme nel mondo del piccolo schermo. Esisterà mai il ‘nuovo Pippo Baudo’? Avvocato e amico di lunga data del presentatore, Giorgio Assumma ha parlato proprio di questo in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando: "Dei vecchi parlava di Corrado, che riusciva a mettere in tranquillità i suoi ospiti. Non voleva esprimere giudizi sui nuovi conduttori, era restio". Su Stefano De Martino e la sua eredità, tuttavia – a quanto pare – Pippo una volta si sarebbe sbilanciato, riconoscendo il suo enorme impatto dopo avere preso le redini di Affari Tuoi ed essere riuscito a entrare nelle case degli italiani: "Me l’hanno chiesto ieri, ho detto che non c’è ma non è così… voglio dirlo, è Stefano De Martino: ‘ha capito il modo di parlare al popolino’, mi diceva".

Potrebbe interessarti anche