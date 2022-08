Stasera The Princess in prima tv assoluta: l’universo di Lady D Presentato quest’estate al Biografilm Festival, il documentario diretto da Ed Perkins racconta la storia della principessa del popolo attraverso video esclusivi

Era il 31 agosto del 1997 quando veniva annunciata la tragica notizia della morte di Diana Spencer, principessa del Galles conosciuta da tutto il mondo semplicemente come Lady D, e del suo compagno, il miliardario egiziano Dodi Al-Fayed, coinvolti in un grave incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l’Alma, a Parigi.

Oggi, 31 agosto 2022, in occasione del triste 25esimo anniversario senza Diana, continuano i tributi di tutto il mondo della televisione per ricordare la principessa del popolo. In prima serata su Sky Documentaries arriva infatti in prima tv assoluta The Princess, il documentario firmato da Ed Perkins e presentato lo scorso giugno al Biografilm Festival.

The Princess in prima visione

The Princess ripercorre l’intera storia di Lady D esplorando tutti i dietro le quinte e le zone d’ombra della vita della principessa del Galles. Dalla fredda accoglienza della Casa Reale al divorzio da Carlo fino alla tragedia di Parigi, Diana conquistò l’affetto del mondo intero anche e soprattutto in quanto "principessa triste". Il ritratto a tutto tondo della "Queen of Hearts" offerto da The Princess oscilla tra la dimensione pubblica e quella privata, raccontando una vita travagliata e un animo tormentato nel pressoché perfetto mondo reale. Diretto da Ed Perkins, il documentario utilizza filmati esclusivi e ricostruzioni storiche inedite, rivolgendosi non solo agli esperti, ma anche al pubblico, nel cui cuore è sempre rimasto il ricordo e l’affetto nei confronti di Lady D.

The Princess va in onda in prima tv assoluta su Sky Documentaries (canale 122) stasera alle 21:15.

